Мнозинството граѓани на Исланд планира да каже „да“ за преговори со ЕУ

Мнозинството од населението планира да каже „да“ на референдумот за преговорите за пристапување на Исланд во Европската uнија.

Ова е откриено во резултатите од новата анкета на весникот ДВ, која беше спроведена помеѓу 22 и 29 јули.

Гледајќи само кај оние кои заземаат став, 53 проценти планираат да кажат „да“, а 47 проценти планираат да кажат „не“.

Резултатот е речиси ист како и во претходната анкета на ДВ објавена на 13 јуни.

Референдумот на 29 август ќе го постави прашањето: „Дали Исланд треба повторно да ги отвори преговорите за пристапување со Европската унија?“ Ќе има само две опции за одговор – , „да“ или „не“.

Постои мала разлика меѓу половите, 52,3 проценти од мажите и 53,7 проценти од жените планираат да кажат „да“. 47,7 проценти од мажите и 46,3 проценти од жените планираат да кажат „не“.

Кога се разгледуваат возрасните групи, возрасната група од 70 години и постари најверојатно ќе каже „да“, со 57,6 проценти. Ова е пресврт во однос на анкетата во јуни кога таа група велеше дека најверојатно ќе каже „не“.

Лицата на возраст од 18 до 29 години се следни, со 56,7 проценти планираат да кажат „да“, што е зголемување од претходната анкета на од 4,4 процентни поени.

Кога се гледа местото на живеење на испитаниците, гласовите „за“ се зголемуваат во главниот град Рејкјавик, каде што 61,4 проценти велат „да“.