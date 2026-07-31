Украина нападна уште два магацини на „Вајлдберис“ и две рафинерии за нафта

Во ноќта на 31 јули, украинските беспилотни летала започнаа масовен напад врз регионот Волгоград, според регионалниот гувернер Андреј Бочаров. „Како резултат на нападите со беспилотни летала, пожари беа откриени преку ноќ во индустриски објект во секторот за гориво и енергија на југот на Волгоград, како и во магацини во округот Џержински“, истакна гувернерот. Дополнително, оштетена е станбена зграда во Волгоград и приватна куќа во округот Красноармејски. Пет лица се хоспитализирани.

„Вајлдберис“ објави дека бил погоден логистичкиот центар на компанијата. „Избувна пожар. Противпожарни екипи се на местото на настанот. Нема прелиминарни жртви“, соопшти прес-службата на компанијата. Вториот објект што беше нападнат беше рафинеријата за нафта Лукоил-Волгограднефтепереработка, според „Астра“. Рафинеријата има капацитет за рафинирање на 14,8 милиони тони нафта годишно. Беспилотните летала претходно ја погодија кон крајот на мај, по што работата беше прекината.

Синоќа, украински дронови го нападнаа и Татарстан. Според украинскиот канал за мониторинг „Егзиленова+“, нападот погодил логистички комплекс „Вајлдберис“. Дронови веќе го нападнаа овој магацин на 23 јули, но не предизвикаа сериозна штета. Дополнително, повеќе од 30 експлозии го потресле Нижнекамск. Жителите пријавиле дека избувнал пожар над рафинеријата за нафта Нижнекамск.

Денот претходно, на 30 јули, украински беспилотни летала нападнале три магацини на „Вајлдберис“: во регионот Пенза, Удмуртија и Пермски крај. Пожари избувнаа во сите објекти. Украинските вооружени сили почнаа да ги напаѓаат магацините на најголемиот пазар во Русија на 18 јули и нападнаа најмалку 18 дистрибутивни центри во текот на изминатите две недели. Повеќе од 15 отсто од вкупниот капацитет на магацините на компанијата е оневозможен.

Украинската кампања на удари против руските рафинерии за нафта трае од август минатата година.