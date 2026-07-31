37.000 мигранти се вратиле денеска во Мароко откако влегоа во енклавата Сеута

Шпанското министерство за внатрешни работи соопшти дека се верува дека околу 37.000 мигранти се вратиле од Сеута во Мароко денес, како дел од шпанските напори за пресврт на миграциските текови преку границата од синоќа.

Доколку се потврди, тоа би било речиси половина од сите за кои се верува дека ја преминале границата, со оглед на тоа што најновите проценки од локалните власти ја ставаат бројката на околу 60.000 луѓе. Шпанските медиуми јавуваат дека досега загинале 43 лица во обидот да се пробијат на шпанска територија.

Но, постојат некои очигледни проблеми со нудењето детални проценки понудени за време на тековната вонредна состојба, па затоа веројатно вреди да се третираат сите овие бројки со одредена претпазливост.

Шпанскиот премиер Педро Санчез ги обвини бандите за трговија со луѓе за настаните во Сеута

Линијата на Санчез е јасна: миграциската криза во Сеута е повреда на територијалниот суверенитет на Шпанија, поттикната од трговците со луѓе кои намерно ги заведуваат мигрантите за правната состојба по неодамнешната пресуда на шпанскиот Врховен суд.

Тој вели дека трговците со луѓе шират „себично“ и погрешно толкување на неодамнешната пресуда на шпанскиот Врховен суд за враќање назад за да се поттикнат миграциските текови.

Судот претходно овој месец изјави дека непосредните враќања на мигрантите кои нелегално ја преминуваат границата не се однесуваат на оние што пристигнуваат по море – но со некои важни предупредувања кои велат дека тие не можат да „ги надминат воспоставените елементи на ограничување на границата“.

Санчез има целосна намера да се соочи со бандите поради тоа и да ја заштити внатрешната безбедност на Шпанија, исто како што би направила владата во Мадрид.

Властите дополнително ќе ја адаптираат границата – на пример, воведувајќи повидливи бариери за означување на границата; точка што е посебно спомената во пресудата на судот – за дополнително да го заострат својот случај во однос на пресудата на судот и со тоа да овозможат репатријации.

Искористувајќи ја максимално единствената географска положба на Сеута – или, отворено кажано, дека немаат каде понатаму да одат – на мигрантите ќе им биде кажано да се вратат преку границата или ќе се соочат со формални постапки.

Владата, исто така, ќе разгледа дали треба да промени некои закони за да ја гарантира репатријацијата на вклучените лица.

Данската премиерка Мете Фредериксен е најновиот лидер на ЕУ што го повика блокот да размисли дали Шпанија треба да биде суспендирана од Шенгенската соработка.

Во писмена изјава, Фредериксен рече дека „ЕУ мора веднаш да ги преземе сите потребни чекори и да ги разгледа сите опции, вклучително и суспендирање на Шенгенската соработка“ за да се избегне повторување на миграциската криза од 2015 година.

„Неконтролираната имиграција е закана за Европа и Данска“, беше цитирана таа.

Се јави и американскиот претседател, Доналд Трамп.„Тоа ќе бидеме ние за три години ако влезе погрешната страна“, одговори Трамп на кризата во Сеута.

Тој изјави за Фокс њуз дека сликите што доаѓаат од Шпанија се „ужасни“.

„Ужасно е. Запомнете ја таа слика. Тоа ќе бидеме ние за три години ако влезе погрешната страна“, рече тој, како што објави Фокс њуз, осврнувајќи се на можната победа на демократите на среднорочните избори.

„Ако демократите влезат, нема да живеете многу добар живот“, му рече тој на водителот на Фокс њуз.

На тоа се надоврза и потпретседателот на САД, Џ.Д. Венс, велејќи дека сликите што доаѓаат од Шпанија се „несреќен потсетник за последиците од масовната миграција и радикалните левичарски глобалистички политики“.

Еве што рече тој:

„Фала му на Бога што ПОТУС беше избран и границата на нашата земја повеќе не изгледа вака.

Овие слики од Шпанија се несреќен потсетник за последиците од масовната миграција и радикалните левичарски глобалистички политики што ја овозможија инвазијата на Западот“.

Белгискиот заменик-премиер и министер за надворешни работи, Максим Прево, е еден од европските лидери што се обидува да постигне покорисен тон, бидејќи вели дека „кога земја-членка… е под притисок, тоа е европско прашање“.

Во објава на X, тој вели:

„Белгија внимателно ја следи ситуацијата во Сеута.

Кога земја-членка сместена на надворешната граница е под таков притисок, тоа е европско прашање, а не чисто шпанско.

Во вакви моменти, Шпанија мора да обезбеди заштита на нејзините граници и да може да смета на вклученост и на европските власти и на оние на Мароко“.