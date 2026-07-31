Вадефул го поздрави договорот за разоружување на Хамас и понуди поддршка за Појасот Газа

31/07/2026 15:25

Германскиот министер за надворешни работи Јохан Вадефул го поздрави договорот за етапно разоружување во Појасот Газа, што го објави американскиот претседател Доналд Трамп.

Тој нагласи дека сега е од клучно значење да се постигне реален напредок и палестинската вооружена група Хамас навистина да го предаде своето оружје.

„Германија е подготвена да му помогне на населението во Газа со хуманитарна помош и мерки за брза обнова. Затоа, без одложување мора да се отворат дополнителни гранични премини кон Газа“, напиша Вадефул на Х.

Тој додаде дека Германија ќе направи сè што е во нејзина моќ за да помогне во спроведувањето на договорот.

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