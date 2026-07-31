Дронови напаѓаат, Русите се сончаат. „Да, се плашиме, но остануваме“

Анапа – Децата се капат во топлото Црно Море, а плажите на Анапа се полни со капачи, но ова не е вообичаена туристичка сезона во Русија. Во петтото лето од војната во Украина, Русите мора да сметаат на недостигот од гориво и опасноста од напади со дронови кога ги планираат своите одмори. Неизвесноста силно го погоди туризмот и угостителството, со еден милион откажани резервации само во анектираниот Крим до крајот на јуни, објавува Ројтерс.

Безбедноста како дел од планот за одмор

Туристите во Анапа, одморалиште познато по својата променада и долги песочни плажи, потврдија дека безбедносната проценка станала неизбежен дел од планирањето патување. Елмира, млада жена од Москва, рече дека таа и нејзиниот сопруг провериле на интернет за вознемирувачки настани на нивната избрана дестинација.

„Одлучивме да ризикуваме, дојдовме и не се каеме“, рече таа. Двојката сè уште е подготвена за можен воздушен напад и знае каде да оди ако се случи нешто. Таквата претпазливост покажува дека војната, која многу Руси долго време се обидуваа да ја игнорираат, стана речиси невозможно да се избегне, дури и на одмор.

Новинарите на Ројтерс добиваа дневни предупредувања за ракети за време на петдневниот престој на брегот на Црното Море на почетокот на јули, а двапати слушнаа сирени за воздушен напад. Повеќето капачи едвај реагираа, бидејќи таквите предупредувања станаа вообичаени во многу руски градови.

Украина, чии градови се под постојан напад од почетокот на инвазијата во 2022 година, отворено изјави дека сака да ја „донесе војната дома во Русија“ со напади со беспилотни летала длабоко на руска територија. Една од директните последици од овие напади врз рафинериите е недостигот на гориво.

Хотелиерите и угостителите во проблеми

Антон Сидоров, сопственик на бистрото „Адријан“ во Анапа, дури и не го отвори објектот во мај и јуни бидејќи немаше гости. Тој оваа недела за Ројтерс изјави дека целосно се откажал од сезоната. „Не гледам никаква смисла“, рече тој. Некои хотелиери се справуваат уште полошо.

Карина, сопственичката на хотелот, која не сакаше да го каже своето презиме, вели дека моментално има само 17 гости, додека под нормални околности очекува помеѓу 300 и 350. „Ова не е само лоша сезона, ова е колапс“, рече таа.

Сепак, ситуацијата не е иста насекаде. Анита Кокурова, менаџерка на хотелот „Дрим“ во Анапа, тврди дека пополнетоста е близу 100 проценти, иако го опишува пазарот како многу нестабилен. „Роковите за резервација се скратени. Луѓето повеќе не сакаат да планираат, делумно затоа што се надеваат на поевтин одмор, а делумно затоа што не знаат што ќе донесе утрешниот ден“, објасни таа.

Таа додава дека ситуацијата со бензинот предизвикува непријатности, но не мисли дека тоа е вистински проблем затоа што „горивото не снемува и бензинските пумпи не се затвораат“. Кокурова вели дека оваа сезона е подобра од минатата година, делумно затоа што туристите ја избираат Анапа пред блискиот Крим.

Крим е под најголем удар

Кримскиот полуостров, кој Русија го зазеде и анектираше во 2014 година, минатата година го посетија 7,4 милиони туристи. Сепак, оваа година полуостровот се соочува со сериозен недостиг на гориво и електрична енергија. Киев вели дека нападите имаат за цел да го изолираат Крим и да ги ослабат воените капацитети на Русија.

Руската асоцијација на туроператори (ATOR) објави дека околу еден милион патувања до Крим се откажани до 30 јуни, што резултираше со загуба на резервации во вредност до 25 милијарди рубли (280 милиони евра). Здружението побара од владата да им дозволи на хотелиерите и туроператорите да ги одложат повратните средства на клиентите до крајот на годината. Тие ја нарекоа мерката прашање на опстанок.

Русите се свртуваат кон странство

Податоците на ATOR, исто така, покажуваат дека сè повеќе Руси избираат да одат на одмор во странство. Во продажбата на пакети за јули, Турција беше водечка дестинација со удел од 37,7 проценти, по што следуваше Египет со 21,3 проценти. Русија падна на третото место со 9,6 проценти, што е значителен пад од 18,4 проценти во истиот месец минатата година.

Оптимизам и покрај тешкотиите

Во Анапа, некои туристички работници се обидуваат да го одржат оптимизмот. „Да, има проблеми како и сите други, но тие можат да се решат. Само треба да планирате малку повеќе и да ги завршите работите на време“, рече туристичкиот водич Константин.

Тој верува дека чекањето во редови на бензинските пумпи може да се искористи за дружење. „Можете да разговарате со луѓе, да запознаете некој нов“, додаде тој.

Сепак, некои туристи признаваат дека се чувствуваат непријатно. „Загрижени сме, но не се криеме ниту си заминуваме“, рече еден млад човек од Белгород, руски регион кој често е цел на прекугранични напади. „Остануваме таму каде што сме и се обидуваме да бидеме внимателни. Да, се плашиме, но се надеваме на најдоброто“.