Британскиот премиер Бернам го повика Инфантино да поднесе оставка

Британскиот премиер Енди Бернам изјави во петокот дека Џани Инфантино треба да се повлече од функцијата претседател на ФИФА поради неговите планови за продажба на удел во Светското првенство.

Бернам стана првиот лидер на голема нација што побара Инфантино да се повлече по многу критичкиот прием на обидот на шефот на ФИФА да создаде комерцијален ентитет и да продаде удел на надворешни инвеститори.

Бернам, целоживотен навивач на Евертон, им рече на новинарите во петокот: „Мојот став се зајакнува – ова беше скандалозен предлог.

Идејата дека тоа би можело дури и да се изнесе, според мене, покажува дека [претседателот] на ФИФА е погрешниот човек да ја води организацијата“.

Како одговор на тоа што му беше кажано дека ФИФА продолжува со својот план и покрај широкото противење, вклучително и од европското фудбалско тело УЕФА, премиерот рече: „О, вау. Дали навистина го направија тоа? О, вау.“

Бернам, кој долго време повикува на заедничка сопственост на фудбалските клубови, претходно оваа недела напиша на Твитер дека „фудбалот не им припаѓа на инвеститорите“, туку „на луѓето што ги полнат трибините и кои стојат на аут линијата недела по недела, без разлика дали е дожд или сончев ден“. „Светското првенство не е производ. Тоа е најголемото натпреварување во светскиот спорт и никогаш не било на никого да го продава. Обликувајте го договорот како што сакате. Откако ќе продадете дел од него, сте се распродале“.

Инфантино е под зголемен притисок откако УЕФА едногласно гласаше за бојкот на Светското првенство доколку плановите продолжат. Претседателот на ФИФА, исто така, го загуби својот виш советник Карлос Кордеиро во петокот, кој го нарече предлогот „лош договор за фудбалот“.