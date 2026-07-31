Италија го суспендира Шенгенскиот режим со Шпанија

31/07/2026 18:35

Италијанската влада ја суспендираше примената на Шенгенскиот режим на слободно движење во односите со Шпанија, објави италијанското Министерство за внатрешни работи.

Одлуката е донесена како одговор на масовниот влез на мигранти во шпанската енклава Сеута, соопшти министерството.

Иако Италија и Шпанија немаат заедничка копнена граница, двете земји се членки на Шенген зоната, која вообичаено овозможува слободно патување меѓу нив без гранични контроли, вклучително и патување со брод или авион.

Италијанското Министерство за внатрешни работи, исто така, објави дека се договорило со Франција за зајакнување на контролите долж француско-италијанската копнена граница.

Шенгенскиот договор е потпишан во 1985 година и денес ги опфаќа сите членки на Европската Унија освен Кипар и Република Ирска, како и Норвешка, Лихтенштајн, Исланд и Швајцарија.

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