Жена самоубиец донела бомба пред луксузен ресторан во Москва

Државната агенција „РИА Новости“ објави снимка на која се гледаат тешко вооружени припадници на безбедносните сили на местото на настанот, кое било затворено за јавноста.

Властите не ги соопштија имињата на загинатите и на повредените, ниту, пак, кажаа кого го сметаат за одговорен за нападот.

Повеќе од четири години по почетокот на руската инвазија врз Украина, руската Федерална служба за безбедност – ФСБ, претходно годинава соопшти дека ќе ја засили заштитата на високи воени функционери по серијата атентати за кои Москва го обвинува Киев.

Весникот „Комерсант“, повикувајќи се на свои извори, објави дека бомбата била наменета да повреди и убие гости кои седеле на летната тераса на ресторанот. Наведува дека направата можеби била активирана од далечина од друг човек и дека жената што ја носела можеби не знаела дека станува збор за експлозив.