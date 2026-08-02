Немилосрдните топлотни бранови во Велика Британија ја претворија „зелената земја“ во кафеава

Половина од Англија и целиот Велс официјално се во суша, а јули се очекува да биде најсувиот месец досега, бидејќи екстремната топлина, интензивирана од климатската криза, продолжува да ги зафаќа Велика Британија и Европа ова лето.

Најавите оваа недела од Агенцијата за животна средина на Англија и Природни ресурси Велс го означуваат третиот ваков настан во последните пет години што доаѓа по четирите рекордни топлотни бранови од мај, кои предизвикаа огромни пожари и ги оставија земјоделците, дивиот свет и заштитените живеалишта без вода.

Англија имаше само 7% од долгорочните просечни врнежи од дожд за јули, а јужна Англија само 1%, што предизвика штета на зеленилото во парковите, заштитеното земјиште и спортските терени. Сушниот период, исто така, доведе до намалување на реките и езерата: Темза во Рединг го забележа своето најниско ниво досега.

Компаниите за вода во моментов не очекуваат закана за снабдувањето со вода за пиење, бидејќи рекордните зимски врнежи од дожд значат дека резервоарите се сè уште блиску до очекуваните нивоа, но приближно 23 милиони луѓе низ Англија и Велс се под забрана за користење вода со црева.

Видливото влијание е невозможно да се игнорира: огромни делови од „зелената и пријатна земја“ на Вилијам Блејк сега се кафеави и суви. Метеоролошката служба предвидува дека климатската криза ќе ги направи летата во Велика Британија за еден до шест Целзоусови степени потопли и до 60% посуви до 2070 година, во споредба со 1990 година.

Итно е потребно и прилагодување кон затоплувањето на планетата и ублажување на ефектите од затоплувањето, рече д-р Клое Бримикомб, климатски научник на Универзитетот во Оксфорд.

„Ова лето беше комбинација од суво време“, рече Бримикомб, „што доведе до суши и топло време и високи температури што доведоа до топлотни бранови, а овие услови исто така доведоа до пожари. Тоа е силен показател дека ни треба подобро долгорочно планирање. Климатските промени не се проблем во иднина, тоа е предизвик сега.“

Велика Британија и Европа се соочуваат со последователни топлотни бранови што ја поттикнуваат вегетацијата да расте, но потоа ја сушат, создавајќи идеално гориво за пожари. Пожарникарите одговорија на 393 пожари низ Англија и Велс во јули, што го прави најпрометниот месец досега и претставува значителен притисок врз екипите и ресурсите. Стотици луѓе веќе се евакуирани поради заканата од пожар, во споредба со приближно 50 во 2025 година – најлошата година за пожари досега.

Националниот парк Кернгормс во Шкотските Висорамнини претрпе најлоши пожари во живо сеќавање, додека чадот од пожарите во планините Риногид во северен Велс можеше да се види од вселената. Статистиката за јули сè уште не е достапна, но противпожарната и спасувачка служба на Северен Велс соопшти дека регистрирала 48 пожари во диви, тревни, шумски и земјоделски култури во јуни, што е зголемување од 47% во однос на истиот месец во 2025 година.

Земјоделците низ целата земја биле принудени да берат рано или се загрижени дека ќе ги изгубат посевите ако им снема вода. Органските земјоделци од Риверфорд во Бакфастли, Девон, имаат долгорочен пристап кон управувањето со водата и здравјето на почвата, планирајќи со години однапред, но оваа сезона на растење беше една од најжешките и најсушните што бизнисот ги памети во последните 40 години.

Лук Кинг, синџирот на снабдување и технички директор на фармата, рече: „Недостатокот на вода стана голем предизвик за нас, но она што го усложни е топлинскиот стрес врз растенијата. Сите освен еден од нашите [четири] резервоари сега се исушија, што е нешто што никогаш не би го очекувале толку рано во сезоната. Она што го имаме во моментов веќе не е доволно.“

Тимот започна со берба порано во текот на денот за да ги заштити посевите и берачите и посветува многу време и ресурси на наводнување.

„Дури и со наводнување, не можете да наводнувате сè одеднаш“, рече Кинг, „па затоа мора да се донесат тешки одлуки за давање приоритет на земјоделските култури и, дури и со вода, ако температурата е превисока, таа може многу брзо да испари.“

Во парковите во Лондон – клучни зелени површини во густо населен град со високи емисии – луѓето сè уште се обидуваат да уживаат во летното сонце и покрај сушните услови.

Кралската општина Гринич, која го вклучува големиот парк со исто име, како и отворените зелени површини како што се заедничките површини во Блекхит и Вулвич, се надева дека нормалните врнежи од дожд ќе ги рехидрираат неговите суви зелени површини.

Советникот, Адел Каирех, рече: „Особено сме благодарни на локалното население, како што е мрежата на групи „Пријатели на парковите“, кои ни помагаат да ги наводнуваме дрвјата и растенијата низ целата општина и ги поддржуваат нашите иконски паркови на доброволна основа“. (Гардијан)