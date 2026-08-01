Вучиќ: Ако Дунав падне уште 30 сантиметри, готови сме

Српскиот претседател Александар Вучиќ изјави, во интервју за Ниш ТВ, дека земјата се соочува со сериозни проблеми поради екстремната топлина и ниското ниво на водата во Дунав, предупредувајќи дека понатамошното намалување на нивото на реката може да предизвика големи тешкотии.

Дунав, кој тече низ десет земји од југозападна Германија до Црното Море, се повлече на невидено ниски нивоа по поголемиот дел од својот тек. Ова откри карпи, песочни насипи и стари бродоломи кои ретко беа видливи досега.

Се очекува нивото на водата на Дунав дополнително да се намали во наредните денови, бидејќи прогнозата не предвидува значителни врнежи, додека температурите низ регионот се очекува да се искачат на повеќе од 38 степени Целзиусови.

„Ако падне за уште 30 сантиметри, готово е. Во земјите што имаат нуклеарни централи што зависат од нивото на водата, проблемот е уште поголем. Во секој случај, има безброј проблеми, а најголемиот е во Војводина, особено затоа што таму не врнело. Се јадам жив поради тоа. Нема такви проблеми во другите делови од земјата, само во Војводина, особено во делови од Банат“, рече Вучиќ, пренесува Телеграф.

Тој додаде дека Србија се соочува со „10 дена пекол“ и предупреди на рекордна потрошувачка на електрична енергија. „А сега доаѓа најлошото време, 10 дена пекол. И не заборавајте дека сега трошиме многу електрична енергија, како да е Свети Никола. Сите се разгаленивме, никој не сака да го исклучи клима уредот“, рече тој.

Зборувајќи за упадот на мигрантите во шпанската енклава Сеута, Вучиќ тврди дека таква ситуација не може да ѝ се случи на Србија.

„Она што се случува во Шпанија не може да ни се случи нам. Не морам да објаснувам зошто е тоа така, но ние сме сериозна земја. Постојано сме велеле дека Србија не е паркинг за мигранти, иако отсекогаш сме ги почитувале луѓето, никогаш не сме биле расисти и не сме делеле никого по религија или боја на кожа. Нашите луѓе не мора да се грижат за ова, но тоа мора да се случи некаде“, рече тој.

Зборувајќи за миграциските притисоци врз Европа, Вучиќ предупреди дека во Нигерија секоја година се раѓаат повеќе деца отколку во цела Европа и Русија заедно. Тој додаде дека гладните деца доаѓаат во Европа, испратени од нивните родители со надеж дека ќе најдат подобар живот.