Претседателски избори во Бугарија на 25 октомври

Парламентот на Бугарија го одреди 25 октомври како ден кога земјата ќе го избере својот следен претседател.

Претседателската функција во Бугарија главно е церемонијална, а најголемиот дел од власта во земјата со 6,5 милиони жители ја имаат премиерот и парламентот.

Сепак, претседателот е врховен командант на вооружените сили, може да стави вето на законите и да потпишува меѓународни договори.

Владејачката центристичко-лева Прогресивна бугарска партија на премиерот Румен Радев ја поддржа актуелната претседателка Илијана Јотова како кандидатка за претседател.

Радев самиот извршуваше два мандата како претседател, но поднесе оставка за да ја преземе функцијата премиер, откако неговата партија оствари убедлива победа на парламентарните избори во април.

Јотова девет години беше потпретседателка на Радев.

Претседателите во Бугарија се избираат непосредно од гласачите, со мандат од пет години, и можат да извршуваат најмногу два мандата.

Кандидатот со најмногу гласови победува, под услов на гласањето да излегле повеќе од половина од сите запишани избирачи.

Доколку ниту еден кандидат не обезбеди потребно мнозинство во првиот круг, втор круг од гласањето ќе се одржи на 1 ноември.