САД ја продолжи лиценцата на НИС до 28 август, рафинеријата продолжува да работи

Министерката за рударство и енергетика, Дубравка Ѓедовиќ Хандановиќ, синоќа изјави дека Канцеларијата за контрола на странски средства (OFAC) при Министерството за финансии на САД ја продолжила работната дозвола за српската нафтена индустрија до 28 август.

Таа рече дека од Вашингтон доаѓаат добри вести за продолжување на оперативната лиценца за работа на Нафтената индустрија на Србија, како и дека се очекувал таков редослед на настани, иако до самиот крај не беше сигурно колку долго ќе биде продолжена лиценцата.

„Секако, 30 дена се добри вести бидејќи НИС може да набави и испорача доволни количини сурова нафта во тој период. Не е добро што сè уште постои неизвесност што трае веќе 18 месеци и ни задава големи главоболки, но ние продолжуваме да ги следиме преговорите меѓу руската страна и унгарскиот МОЛ“, изјави Ѓедовиќ Хандановиќ во Охрид, каде што е во официјална посета како дел од делегацијата на премиерот Ѓуро Мацут.

За потсетување, ОФАК претходно ја продолжи лиценцата на унгарската компанија МОЛ за продолжување на преговорите за стекнување руска сопственост во НИС до крајот на јули.

Новата лиценца на НИС ѝ овозможува да продолжи со работа, односно да рафинира сурова нафта.

ОФАК претходно ја продолжи дозволата за работа до 31 јули.

Одделно, ЈАНАФ (Јадранскиот нафтовод, заб.) објави дека, во соработка со Владата на Република Хрватска, обезбеди продолжување на лиценцата на Канцеларијата за контрола на странски средства на Министерството за финансии на САД (OFAC) за продолжување на исполнувањето на договорните обврски кон НИС со важност до 28 август 2026 година.

Издавањето на лиценцата овозможи продолжување на договорените деловни активности и обезбеди континуитет на работењето во согласност со меѓународната регулаторна рамка и применливите мерки.

„Продолжувањето на лиценцата на ОФАК ја потврдува важноста на ЈАНАФ како сигурен партнер и оператор на стратешка енергетска инфраструктура. Продолжуваме да работиме одговорно, транспарентно и во согласност со сите меѓународни прописи, додека остануваме фокусирани на безбедноста на снабдувањето и стабилноста на енергетскиот систем. Ова овозможува понатамошно исполнување на договорните обврски и ја потврдува улогата на ЈАНАФ во одржувањето на безбедни и стабилни енергетски текови во Република Хрватска и Европа“, изјави Управниот одбор на ЈАНАФ, предводен од претседателот, магистер по природни науки Стјепан Аданиќ, и членовите на Управниот одбор Владислав Веселица и Иван Барбариќ.