Пожарот во централна Грција го гаснат над 300 пожарникари – во текот на ноќта евакуирани села

01/08/2026 10:08

Над 300 пожарникари интервенираат во големиот пожар што избувна вчера наутро во областа Виотија во централна Грција, што сè уште не е ставен под контрола, а во текот на ноќта од бројот 112 за итни случаи беа испратени пораки за превентивна евакуација на четири населени места, јави дописничката на МИА од Атина.

Пожарот избувна вчера наутро и поради силниот ветер, што сè уште дува во областа, огнената стихија брзо се прошири и утрово се активни неколку жаришта.

Во текот на ноќта беа испратени пет пораки од бројот 112 за итни случаи до жителите и оние кои се наоѓаат во четири населени места во близина на пожарот, да се евакуираат.

Утрово, 12 лица со пловни средства на противпожарната и крајбрежната служба, по морски пат беа евакуирани од крајбрежното место Порто Гермено.

Евакуации по морски пат имаше и во текот на вчерашниот ден, како што објави МИА, кога 254 лица беа пренесени на безбедна локација.

Противпожарните сили денеска беа дополнително зајакнати и утрово интервенираат 325 пожарникари со 18 пешадиски тима и 92 возила, волонтери и цистерни од општината, а за гаснење од воздух на располагање се 18 авиони и 11 хеликоптери, но нивната интервенција зависи од временските услови, односно од јачината на ветрот, што утрово е силен и го попречува воздушното гаснење.

Министерот за климатски кризи и цивилна заштита, Евангелос Турнас, доцна синоќа беше во Порто Гермено, местото каде што е едно од жариштата во пожарот и на терен беше информиран за текот на големиот пожар.

Според сателитските снимки обработени од метеоролошката служба на Националната опсерваторија во Атина, чадот од конкретниот пожар, како и чадот од вчерашните пожари на Пелопонез и во Атика стигнал до бреговите на северна Африка, поминувајќи над 750 километри.

Освен пожарот во централна Грција, активен е уште еден пожар во северниот дел на Пелопонез што избувна вчера попладне, утрово интервенираат 75 пожарникари со четири пешадиски тима, 21 возило и цистерни од општината, а во текот на ноќта и таму имаше пораки од 112 за превентивна евакуација.

Во големиот пожар на островот Крит јужно од градот Ретимно, што избувна во средата, ситуацијата е значително подобрена, но на терен остануваат противпожарните сили за справување со евентуални разгорувања.

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