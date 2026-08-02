Шпанија ќе гради 500 метри заштитна бариера на морската граница

Шпанија најави поставување бариера од 500 метри на морската граница помеѓу шпанската енклава Сеута во Северна Африка и Мароко по масовниот прилив на мигранти оваа недела, објави Радио Слободна Европа/Радио Либерти.

Според шпанската влада, помеѓу 50.000 и 60.000 мигранти ја преминале границата. Бројот на жртви се искачи на 67, но властите во Сеута изјавија дека 86 лица загинале. Некои се удавиле, а други починале во стампедо.

Шпанскиот премиер Педро Санчез ја критикуваше реакцијата на некои лидери на Европската Унија на настаните во Сеута. Тој рече дека повиците за исклучување на Шпанија од Шенген зоната биле „водени од пристрасност, лажни вести, незнаење или политички интереси“.

Во меѓувреме, неколку мигранти кои стигнале до плажата Тарахал во Сеута биле приведени од шпански војници и вратени до мароканската граница. Шпанското Министерство за внатрешни работи соопшти дека повеќето од оние кои нелегално влегле во енклавата веќе се вратиле во Мароко.

„Ние сме бескомпромисни во нашиот пристап кон оние кои го кршат законот“, рече шпанскиот министер за внатрешни работи Фернандо Гранде-Марласка. Коментирајќи ги причините за големиот пробив, и покрај зголемената гранична безбедност, тој нагласи дека ситуацијата бара заедничка анализа од страна на Шпанија и Мароко.

Во исто време, министерот нагласи дека токму соработката меѓу двете земји овозможила ситуацијата да се стави под контрола во рок од 24 часа.

„Мароко не претставува закана за Сеута или за остатокот од Шпанија. Таа е сигурен партнер“, рече Гранде-Марласка.

Шпанските власти, исто така, изјавија дека ќе се обидат да ги протераат нелегалните лица што е можно побрзо, и покрај судската одлука со која се воведоа некои ограничувања на посебните правила што дозволуваат итни протерувања од енклавата.

Министерот за територијална политика, Анхел Виктор Торес, изјави дека еден од факторите што придонеле за упадот може да биде одлуката на Врховниот суд на Шпанија претходно овој месец, со која се пресуди дека мигрантите фатени на море додека се обидуваат да стигнат до Сеута или Мелиља не можат веднаш да бидат вратени според посебните правила. Тој рече дека шпанската влада веднаш реагирала на приливот на мигранти и на крајот ќе ги врати, почитувајќи ја одлуката на судот и правата на мигрантите.