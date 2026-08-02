Самоубиствен напад врз полициска станица во Пакистан – најмалку 14 мртви

Најмалку 14 лица загинаа во самоубиствен напад пред полициска станица во северозападен Пакистан, соопштија спасувачките екипи и претставник на регионалната полиција, додека земјата се бори со растечки бунт.

Експлозијата се случи во областа Кабал во округот Сват, покраината Хајбер Пахтунхва. Во истата област во недела се одржуваше митинг во поддршка на полицијата, на кој присуствуваа локални жители, но не беше веднаш јасно дали митингот бил цел на нападот.

Регионалниот полициски службеник Фида Хусеин изјави дека меѓу загинатите се пет полицајци и осум цивили, додека се верува дека 14-тото лице кое е убиено е самиот напаѓач. Најмалку 18 лица се повредени, според полициското соопштение, а започната е операција за пронаоѓање на секој што можеби бил вклучен во организирањето на нападот.

Пакистанскиот премиер Мухамед Шехбаз Шариф изрази „длабоко жалење и жалење поради самоубиствениот напад“ во соопштението.

Насилството на бунтовниците во пограничните области на Пакистан нагло се зголеми во последните месеци, а главни цели се армијата и полицијата. Пакистанската влада ги обвинува авганистанските талибанци за ескалацијата на насилството, велејќи дека тие ги поддржуваат милитантните групи. Талибанската влада во Авганистан ги отфрла обвинувањата, пренесе „Хина“.