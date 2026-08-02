Блумберг: Пазарот на храна во „совршена бура“

Ескалацијата на војната во Украина, продолжениот топлотен бран во Европа и климатската аномалија во Тихиот Океан ја загрозуваат стабилноста на глобалниот пазар на храна, што потенцијално доведува до забрзана потрошувачка инфлација, открива агенцијата Блумберг.

Русија и Украина сочинуваат повеќе од една четвртина од глобалната трговија со пченица, речиси две третини од извозот на сончогледово масло и околу 10% од глобалните залихи на пченка. Неодамна, двете страни ги засилија нападите врз инфраструктурата за жито и превозот. Особено, Русија нападна бродови покрај брегот на Украина, додека украинскиот напад со беспилотни летала ја оштети инфраструктурата во руското пристаниште Таман.

„Ова повторно ги разгоре загриженостите за трошоците за храна и залихите за земјите што станаа зависни од увозот на евтин жито од Црното Море“, напиша агенцијата.

Глобалните цени на пченицата веќе нагло скокнаа поради ескалацијата на војната во Украина. Во јули, цените се зголемија за повеќе од 10%, што може да биде најголемиот месечен скок од 2024 година.

Сепак, како што забележува публикацијата, проблемите не се ограничени само на војната. Други водечки земјоделски региони, исто така, се соочуваат со екстремни временски услови, како и со зголемување на цените на горивото и ѓубривата поради тековната криза во Иран, што го зголемува финансискиот притисок врз земјоделците. Според Блумберг, се очекува продолжениот топлотен бран, сушата и масовни пожари во Европа да предизвикаат најголем пад на производството на жито во последната деценија. Покрај тоа, сувото време ја загрозува жетвата на пченица во Австралија, уште еден голем извозник на храна.

Но, не е само пченицата во опасност. Повеќе од половина од планетата во голема мера зависи од жетвите со ориз. И со интензивирањето на временскиот феномен Ел Нињо оваа година, производството на ориз е во опасност во Виетнам, Филипините и Индија, најголемиот производител и извозник на ориз во светот.