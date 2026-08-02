За една недела Русија лансираше 1.900 дронови, 1.600 проектили и 144 ракети во Украина

Руските сили лансираа приближно 1.900 борбени дронови, 1.600 наведувани воздушни бомби и 144 ракети од различни видови против Украина во текот на изминатата недела, насочени кон 16 различни региони.

Претседателот Володимир Зеленски ги даде статистичките податоци во изјава во недела, 2 август, истакнувајќи дека интензивното бомбардирање резултирало со оштетување на повеќе од 1.500 објекти, вклучувајќи стотици станбени згради.

Зеленски истакна дека значителен дел од руските претпријатија што произведуваат компоненти за овие дронови, ракети и наведувани бомби остануваат несанкционирани.

Тој изјави дека Москва во моментов дава приоритет на инвестициите во производство на балистички ракети и повика на проширени и строго спроведени меѓународни санкции против руската одбранбена индустриска база за да се намали обемот на идните напади.

Неделните вкупни бројки вклучуваат серија неодамнешни, широко распространети регионални напади. Во текот на викендот, руските сили го нападнаа северниот град Суми со водени воздушни бомби и извршија ноќни напади со беспилотни летала низ регионите Одеса, Запорожје и Дњепропетровск. Нападот продолжи до раните утрински часови во недела, 2 август, со руски беспилотни летала насочени кон областите Индустриски, Киевски и Салтивски во Харков.

Во областа Индустриски, тројца жители – 74-годишен маж, осумгодишно девојче и 13-годишно момче – претрпеа акутни стресни реакции по повеќекратни удари. Медицинскиот персонал обезбеди потребна помош на лице место.

Руските сили користеа дрон од типот „Молнија“ (Молња) за напад во Киевскиот округ. „Молнија“ е ефтина муниција со фиксни крила, обично изработена од иверица или пластика, дизајнирана да носи мали експлозивни товари на растојанија од 30 до 40 километри. Во Киевскиот регион, во напад со дрон преку ден врз логистички центар во Бровари во саботата загина едно лице, а шест други беа повредени.

Овие ноќни напади следеа по напад со дрон преку ден во Николаевскиот регион во саботата, чија цел беше бензинска пумпа. Во нападот беа повредени тројца цивили, вклучувајќи и четиригодишно девојче, на кои сите им беше потребна амбулантска медицинска помош.

Локализираните напади се случија истовремено со масовниот национален воздушен бараж рано наутро во саботата, 1 август, во кој беа вклучени вкупно 35 ракети и 185 дронови за напад од различни видови. Главниот град, Киев, беше примарна цел на балистичките ракети. За време на нападот, украинската воздушна одбрана пресретна само една од 27-те руски балистички ракети поради критичен недостиг на пресретнувачи „Патриот“.

Нападите врз Киев предизвикаа повторени експлозии, при што загинаа девет жители и беа повредени 33 други. Нападите оштетија 18 станбени и приватни станбени згради, медицинска клиника, филмско студио, супермаркети и депо каде што 25 амбулантни возила беа сериозно оштетени или уништени.

Претседателот Зеленски претходно го потврди неуспехот во пресретнувањето на балистичките ракети, наведувајќи дека дефицитот на залихи на пресретнувачи активно охрабрува понатамошни напади. Тој постојано ги повикуваше меѓународните партнери да ја забрзаат испораката на антибалистички системи за да спречат понатамошни загуби на животи.