Дунав веќе не личи на река, нивото на вода намалено за речиси еден метар во Бугарија

Нивото на водата на реката Дунав во бугарскиот дел останува ниско и продолжува да опаѓа на места, објавува БГНЕС, повикувајќи се на податоци од хидрометеоролошките станици. Најниското ниво на водата е забележано во близина на Русе – минус 91 сантиметри, а во последните 24 часа нивото се намалило за уште 2 сантиметри. Во Орјахово нивото на водата е минус 78 сантиметри, а во Силистра – минус 76 сантиметри. Во Ново Село е забележано ниво од минус 57 сантиметри, при што намалувањето за 24 часа е 8 сантиметри – најголемо меѓу следените станици.

Температурата на водата по бугарскиот дел од Дунав е помеѓу 25,9 и 27,1 степени. Најтопла е водата во близина на Русе – 27,1 степени, а најниската температура е измерена во близина на Ново Село – 25,9 степени.

Според Извршната агенција за истражување и одржување на реката Дунав, ограничувањата се во сила поради намалени димензии на фервејот во делот од речниот километар 374,10 до 610,00.