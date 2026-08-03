Германскиот канцелар Мерц би можел да ја изгуби функцијата по септемвриските покраински избори

Внатрешните политики на германскиот канцелар Фридрих Мерц доведоа до низа оставки и назначувања во владата и во парламентарната група, пад на довербата на гласачите и сојузниците и влошување на изборните перспективи на неговата Христијанско-демократска унија (ЦДУ). Раководството на партијата со збунетост гледа како Мерц го поткопува и троши својот авторитет, објавува „ Шпигел“, врз основа на разговори со претставници на алијансата ЦДУ и нејзиниот традиционален сојузник, ЦСУ: никој не верува дека канцеларот има иднина.

Еден истакнат член на ЦДУ го нарекува она што се случува „незамисливо“. Мерц, напиша тој во СМС-порака, е „во тунел“, што значи дека го изгубил контактот со реалноста, живее во својот свет и не е во можност „повторно да воспостави контакт со партијата“. Според членот на партијата, „тој ќе мора да поднесе оставка најдоцна до 21 септември, или ќе биде принуден да поднесе оставка“.

На овој ден ќе се одржат избори во Берлин и во покраината Мекленбург-Западна Померанија. А на 6 септември ќе се одржат избори во Саксонија-Анхалт. Во овие две источни покраини води крајнодесничарската Алтернатива за Германија (АфД). Во Саксонија-Анхалт, според анкетите, таа би можела да добие 41%, додека ЦДУ на Мерц има 24%. На третото место е друга екстремна партија, популистичката Левица (13%).

Многу знаци укажуваат дека овие избори ќе бидат одлучувачки за Мерц, забележува „Шпигел“: потенцијално 1,7 милиони гласачи ќе одлучат за иднината на шефот на владата на третата најголема економија во светот.

По доаѓањето на власт, Мерц постигна олабавување на уставните ограничувања за буџетските трошоци, ветувајќи зголемување на инвестициите во одбраната и инфраструктурата. Додека воените трошоци навистина се зголемија, инвестициите во цивилниот сектор беа бавни, а забрзаниот економски раст на кој се надеваа експертите и граѓаните пред повеќе од една година не се материјализираше.

Во меѓувреме, АфД продолжи да добива на популарност. И неодамна, Мерц почна да ги презема оние „незамисливи“ акции во партијата и владата што целосно го поткопаа неговиот авторитет, пишува „ Шпигел“.

Во јули, Јенс Шпан, лидерот на парламентарната група на ЦДУ во Бундестагот и ривал на Мерц, поднесе оставка поради лични околности. Се чинеше како совршена можност за канцеларот, но тој ја уништи, објавува „Шпигел“. Мерц започна серија реконструкции што можат да се опишат само како целосен хаос, истовремено поткопувајќи ги владите на неколку покраини, вклучувајќи ја и Саксонија-Анхалт, каде што одлучи да ги ограби ефикасните локални политичари: „Бидејќи е толку добар во сеењето хаос, тој продолжува понатаму“.

Кризата достигна такво ниво што, за време на состанокот на раководството на ЦДУ пред една недела, беше објавено писмо во кое парламентарната група го откажа состанокот со Мерц поради недостаток на „минимално ниво на меѓусебна доверба и почитување“.

Раководството на ЦДУ вели дека Мерц мора да биде принуден да поднесе оставка по септемвриските избори. Неговите сојузници веруваат дека ако, на пример, тројца почитувани државни премиери го советуваат канцеларот дека е во интерес на земјата и партијата тој да се повлече, Мерц може да поднесе оставка, објавува „Шпигел“. Сепак, тие не се сигурни во ова.