Загубите на руската армија во јули достигнаа рекордни нивоа за целата војна

Во јули 2026 година, руските војници имаа 42.860 убиени и ранети, според Генералштабот на вооружените сили на Украина. Ова е највисоката месечна бројка за целата војна, што укажува на постојан пораст на руските загуби од февруари 2026 година, кога тие беа проценети на 26.090, според аналитичарите на Институтот за прочување на Војната (ИСВ). Украинскиот претседател Володимир Зеленски на 31 јули изјави дека од февруари 2022 година, Русија изгубила речиси 700.000 припадници на војската, со што вкупниот број жртви на руските вооружени сили достигна речиси 1,6 милиони.

И покрај рекордните загуби, темпото на руската офанзива останува исклучително бавно. Според проценките на ИСВ, во јули руските војници успеале да напредуваат само на 37,85 квадратни километри украинска територија – помалку од големината на Менхетен – што е еквивалентно на просек од 1,22 квадратни километри дневно. Земајќи ги предвид областите каде што руските единици успеале само да ја пробијат украинската одбрана и да создадат клинови, вкупната површина што ја освоиле или под нивна огнена контрола била приближно 121,56 квадратни километри. За споредба, во јули 2025 година, руската армија освои 455,74 квадратни километри. Така, дури и земајќи ги предвид тактиките на локалните пробиви, сегашното темпо на офанзивата само малку ги надминува бројките од февруари 2026 година, што претходеше на пролетно-летната офанзива што започна кон средината на март, забележуваат аналитичарите.

Односот на загубите наспроти добивките, според ИСВ, станува сè понеповолен за Русија. Според податоците од украинскиот Генералштаб, во јули, руските трупи изгубиле во просек 353 војници за секој квадратен километар територија каде што успеале да напредуваат или продираат, и 1.132 за секој квадратен километар што целосно го освоиле. Аналитичарите забележуваат дека руската армија плаќа сè повисока цена за своето практично непроменето темпо на напредување, и покрај обидите на Кремљ преку пропаганда да ја прикаже ситуацијата поинаку. Во исто време, ИСВ не гледа знаци дека руските трупи ќе можат значително да го забрзаат својот напредок или да ја вратат својата способност за маневрирачки операции во големи размери во блиска иднина.

Во оваа позадина, Кремљ ја интензивира својата информативна кампања, обидувајќи се да ја прикаже офанзивата како поуспешна отколку што е всушност. На 31 јули, руското Министерство за одбрана и пропагандната агенција ТАСС објавија претерани бројки, според Институтот, во врска со бројот на населби наводно заземени од руските трупи во јули. Сепак, дури и овие официјални изјави не укажуваат на темпо на напредок доволно за да се пробие украинската одбрана и да се окупираат териториите што Москва планираше да ги освои до крајот на 2026 година

Во првата половина од 2026 година, Русија месечно губеше помеѓу 30.000 и 34.000 воени лица, што ја надминува стапката на регрутирање нови војници по договор.