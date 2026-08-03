Опозицискиот политичар Борис Надеждин ја напушти Русија

Поранешниот руски претседателски кандидат и опозициски политичар, Борис Надеждин, објави дека ја напуштил Русија. Тој објави видео од Париз на својот Телеграм канал. „Има добри вести. Жив сум и слободен. За жал, не сум во Русија. Сега треба да направам преглед на околината и да сфатам како да продолжам понатаму. Ќе пишам за моите планови подоцна“, рече тој.

Во 2024 година, Надеждин се обиде да се кандидира на руските претседателски избори. Централната изборна комисија му дозволи да собира потписи, но потоа му ја одби регистрацијата, наведувајќи голем број неважечки потписи.

Оваа година, Надеждин планираше да се кандидира на изборите за Државната дума како независен кандидат и почна да собира потписи. Но, на 10 јули, Министерството за правда го додаде политичарот во регистарот на „странски агенти“. Неколку дена подоцна, против Надеждин беше отворена административна постапка за прикажување екстремистички симболи. Обвиненијата произлегоа од пренос во живо од 2023 година со фотографија од политичарот Алексеј Навални. Градскиот суд Долгопрудни го казни политичарот со 1.000 рубли. Откако пресудата стапи на сила, тој го изгуби и правото да се кандидира за Државната Дума. „Вистинската цел на она што се случува овде е да ме замолчат и да ме спречат да се кандидирам за Државната Дума“, рече тој на суд.

По отворањето на административната постапка (13 јули), Надеждин призна дека можеби ќе мора да ја напушти Русија. Следниот ден, Федералната служба за судски извршители издаде забрана за патување. Политичарот изјави дека неговите адвокати ја сметаат одлуката за незаконска и имаат намера да поднесат жалба. Кон крајот на јули, Надеждин го објави крајот на својата изборна кампања, изјавувајќи дека неговите законски можности за ангажирање во политиката во Русија се „исцрпени“.