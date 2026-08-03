Во последните три години 270.000 луѓе се отселиле од Израел

Ви последните три години, околу 268.000 жители го напуштиле Израел, што е рекорден број на долгорочни заминувања. Студија на истражувачи од Универзитетот во Тел Авив сугерира дека овој тренд може сериозно да им наштети на економијата и безбедноста на земјата. Податоците беа објавени во понеделник од израелските медиуми, а ги објави и агенцијата Анадолија.

Дневниот весник „Једиот ахронот“ објавува дека студијата покажала дека зголемената емиграција започнала во 2023 година и достигнала рекордни нивоа минатата година. Во 2023 година, 86.509 луѓе ја напуштиле земјата во најмалку три последователни месеци.

Една година подоцна, овој број се зголемил на 91.499, додека во 2025 година, 90.922 жители ја напуштиле. Овие бројки претставуваат најголем број на долгорочни заминувања регистрирани во споредба со претходните периоди. На пример, помеѓу 2013 и 2015 година, 183.219 луѓе емигрирале долгорочно.

Просекот од околу 90.000 емигранти годишно од 2023 до 2025 година е значително повисок од просекот од околу 60.000 луѓе од 2010 до 2019 година.

Професорот Итаи Атер од Бизнис школата „Колер“ на Универзитетот во Тел Авив, кој ја водеше студијата, го опиша бројот на долгорочни заминувања како исклучително загрижувачки. „Опасноста е во нарушената рамнотежа и можноста емиграцијата да се зголеми, наместо да се стабилизира“, рече Атер.

Според весникот, резултатите укажуваат на нарушување на миграцискиот биланс по години релативна стабилност. „Једиот ахронот“, исто така, се потсетува на претходен извештај за значително зголемување на бројот на лекари, научници, инженери, универзитетски професори и други висококвалификувани професионалци кои ја напуштаат земјата.

Весникот истакнува дека економијата на Израел нема значајни природни ресурси и во голема мера зависи од високообразован персонал во високотехнолошкиот сектор и другите индустрии базирани на знаење.

Студијата е објавена во време кога Израел ги продолжува своите воени операции во Појасот Газа, кои започнаа во октомври 2023 година и оттогаш се проширија во Либан, Сирија, Јемен и Иран. Според официјалните бројки од израелската војска, најмалку 966 израелски војници се убиени од почетокот на војната во Газа. Официјалните бројки покажуваат дека Израел има население од повеќе од десет милиони.