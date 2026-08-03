Трамп сака да смени близок сојузник поради скандалот со базенот во Вашингтон

Американскиот претседател Доналд Трамп размислува да ја отпушти американската обвинителка Џанин Пиро откако нејзината канцеларија отфрли случај против човек обвинет за вандализирање на базенот пред Линколн меморијал, објави Си-Ен-Ен, повикувајќи се на два извори запознаени со размислувањето на Трамп.

Еден извор рече дека Трамп бил бесен на Пиро и постојано ја критикувал нејзината одлука во текот на викендот. Друг извор од администрацијата рече дека претседателот немал претходно знаење дека обвинителите ќе побараат од судот да ги отфрли обвиненијата.

Белата куќа не коментираше за можноста за негово отпуштање, упатувајќи ги новинарите на претходните изјави на Трамп. Канцеларијата на Џанин Пиро и Министерството за правда, исто така, не одговорија веднаш на барањето на Си-Ен-Ен за коментар.

Трамп јавно ја критикуваше Пиро денес за време на настан во Овалната соба.

„Искрено, мислам дека таа се скрши под притисокот затоа што судијката беше навистина лоша. Наместо да ги гони луѓето што го направија ова, судијката ја нападна неа и нејзината канцеларија, па претпоставувам дека таа се скрши“, рече Трамп.

Трамп и Пиро, поранешната водителка на Фокс њуз и долгогодишен сојузник, разговараа по телефон во саботата. Според извор на Си-Ен-Ен запознаен со повикот, разговорот „не бил пријатен“.

Пиро наводно му кажала на Трамп дека поднесокот е напишан и одобрен од долгогодишни професионални обвинители во нејзината канцеларија.

Министерството за правда во петокот ја отфрли кривичната постапка против поранешниот американски олимпиец Дејвид Хирн, кој беше обвинет за оштетување на новопоставената облога на базенот пред Линколн меморијал.

Обвинителите во судскиот поднесок признаа дека проблемите биле предизвикани од брзо и лошо извршена реновација вредна околу 14,7 милиони долари, а не од вандализмот за кој беше обвинет Хирн. Новите документи покажаа дека облогата се лупела на места што посетителите не можеле да ги достигнат.

Хирн претходно се изјасни за невин. Тој беше обвинет за извлекување на парче од веќе одвоената облога од дното на базенот во јуни, а Пиро јавно го прикажа случајот како намерно уништување на национален споменик.

Во нејзиното барање за отфрлање на случајот, Пиро рече дека Министерството за внатрешни работи првично не им ги обезбедило на обвинителите сите релевантни информации.

„Доколку Министерството за внатрешни работи веднаш ги дадеше информациите што јасно ги имаше, владата немаше да бара обвинение од голема порота“, се наведува во барањето.

Министерот за внатрешни работи Даг Бургум ги отфрли нејзините тврдења, велејќи дека доказите јасно покажуваат дека вандалите постојано го оштетувале базенот. Според извори на Си-Ен-Ен, Трамп не е лут на Бургум поради случајот.

Трамп во саботата напиша на Твитер дека „100 проценти не се согласува“ со Пиро.

„Не знам што мислеше. За мене, ова беше чист вандализам“, напиша тој.

Трамп од почетокот на инцидентот со базенот тврдеше дека вандалите користеле ножеви или бричеви за да го пресечат новиот базен. Сепак, администрацијата јавно не презентираше докази дека осомничените ја предизвикале обемната штета што ја опиша претседателот.

Реновирањето на базенот беше извршено без јавна понуда како дел од реконструкцијата на Вашингтон од страна на Трамп пред 250-годишнината од американската независност. Кратко по неговото повторно отворање, се појавија алги, лупење на бојата и други оштетувања.