Кај нас едвај проработеа, во Италија ги гасат: Возачите се изборија против камерите на патиштата

Возачите во Италија масовно се жалат дека сообраќајните камери не ги исполнуваат сите законски барања, а сега нивните жалби доведоа до сериозен резултат.

Како што бројот на жалби со текот на времето нагло се зголеми, неколку општини одлучија целосно да ги исклучат своите радари додека не се донесат појасни прописи.

Италијанската влада сега реагираше и воведе нови национални правила за радарски системи. Сите уреди во земјата мора да ги исполнуваат идентичните технички барања, објавува RevijaHAK.

Пред да ги пуштат камерите во употреба, тие мора да поминат низ ригорозно тестирање, а потоа и редовни периодични проверки за да се гарантира апсолутната точност на мерењата. Новите правила носат значително повисоки технички стандарди кога станува збор за препознавање на регистарски таблички.

Исто така, ако опремата е сервисирана или софтверот е ажуриран на кој било начин, таа мора да помине низ нова постапка за верификација пред да се врати на патот.

Италијанскиот министер за инфраструктура и транспорт, Матео Салвини, изјави дека камерите за брзина мора да служат исклучиво за зголемување на безбедноста на патиштата, а не како скриен инструмент за полнење на локалните буџети.

Иако оваа изјава звучи популистички, овој пат е поткрепена со конкретни технички промени. Реформата беше поздравена и од организациите за безбедност во сообраќајот и од здруженијата за заштита на потрошувачите.

Сепак, повеќето камери во земјата продолжуваат да работат – околу 3.150 камери ги исполнуваат новите стандарди и ќе продолжат да ги евидентираат прекршоците како и досега. Од друга страна, околу 850 италијански камери во моментов не ги исполнуваат пропишаните услови и затоа се исклучени – барем засега.