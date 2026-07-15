Фон дер Лајен пристигна во Киев, најави нови чекори за интеграција на европската и украинската одбранбена индустрија

15/07/2026 08:08

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, пристигна денеска во Киев, од каде најави нови иницијативи за продлабочување на соработката меѓу европската и украинската одбранбена индустрија.

„Ќе објавам нови иницијативи за интеграција на нашите одбранбени индустрии, со цел да имаме поголемо и побрзо производство“, напиша фон дер Лајен на платформата „Икс“, објавувајќи фотографии и снимки од нејзиното пристигнување во украинската престолнина.

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