Фон дер Лајен пристигна во Киев, најави нови чекори за интеграција на европската и украинската одбранбена индустрија

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, пристигна денеска во Киев, од каде најави нови иницијативи за продлабочување на соработката меѓу европската и украинската одбранбена индустрија.

„Ќе објавам нови иницијативи за интеграција на нашите одбранбени индустрии, со цел да имаме поголемо и побрзо производство“, напиша фон дер Лајен на платформата „Икс“, објавувајќи фотографии и снимки од нејзиното пристигнување во украинската престолнина.