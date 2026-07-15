Демократите во Сенатот го блокираа предлог-законот за одбраната поради војната со Иран

Демократите во американскиот Сенат синоќа го блокираа годишниот предлог-закон за финансирање на одбраната во вредност од 1,15 трилиони долари, изразувајќи незадоволство поради војната со Иран и одлуката на претседателот Доналд Трамп да испрати американски сили без консултација со Конгресот.

„Трамп ја започна оваа војна без одобрение, без стратегија и без план за повлекување“, изјави лидерот на демократското малцинство во Сенатот, Чак Шумер.

При процедурното гласање, предлог-законот доби 50 гласа „за“ и 46 „против“, но не го обезбеди потребното мнозинство од 60 гласа продолжување на законодавната постапка.

Законот за финансирање на одбраната традиционално добива двопартиска поддршка, но годинава демократите сметаат дека одобрувањето на рекордниот буџет за Пентагон би можело да се протолкува како поддршка за војната против Иран.

Тие се противат и на барањето на администрацијата на Трамп воените трошоци годинава да достигнат 1,5 трилиони долари, во време кога се намалуваат средствата за социјалните програми.

Лидерот на републиканското мнозинство во Сенатот, Џон Тун, ги обвини демократите дека политиката ја ставаат пред националната безбедност.

Предлог-законот предвидува средства за набавка на нови бродови, авиони и ракетни системи, зголемување на платите на припадниците на вооружените сили и финансирање мерки за справување со безбедносните предизвици.

И покрај блокадата, законодавната постапка продолжува. По усогласувањето на верзиите што ќе ги усвојат Претставничкиот дом и Сенатот, конечниот текст ќе биде испратен до претседателот Трамп за потпишување или вето.