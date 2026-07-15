Агентите на ИЦЕ ги паузираат контролите на сообраќајот откако убија две лица за 6 дена

Службата за имиграција и царина на САД (ICE) ги суспендираше контролите на сообраќајот низ целата земја, откако агенти смртно застрелаа двајца мажи со разлика од шест дена за време на сообраќајните запирања во Тексас и Мејн.

Промената во тактиката на апсење, која шефот на ИЦЕ Том Хоман ја нарече „привремена пауза“ во застанувањето на возилата, дојде еден ден откако агент на ИЦЕ уби возач од Колумбија во крајбрежниот град Бидефорд, Мејн, на околу 15 милји јужно од Портланд. Тој инцидент се случи една недела по слично фатално пукање на мексикански државјанин од офицери на ИЦЕ во Хјустон.

Иако американското Министерство за домашна безбедност (DHS), кое известува за ИЦЕ, ги окарактеризира и двајцата застрелани како „нелегални странци“, претставниците на ДХС признаа дека ниту еден од нив не бил цел на операциите за депортација што довеле до нивна смрт.

Досега, не се појавија видео снимки од пукотниците, а федералните власти не понудија докази за да ги поддржат тврдењата дека некој од мажите претставувал закана за агентите на ИЦЕ или за општата јавност, оправдувајќи ја употребата на смртоносна сила за нивно запирање.

Двата меѓусебни инциденти го доведоа бројот на луѓе убиени за време на операциите за спроведување на имиграцијата на најмалку седум од јануари 2025 година, кога Трамп се врати на функцијата и започна кампања за масовни депортации.

Од почетокот на јуни, апсењата на ИЦЕ во Мејн се зголемија за повеќе од четири пати на околу 70 дневно на почетокот на јули, според внатрешните податоци на ИЦЕ споделени со Ројтерс. Пукањето во Мејн предизвика протести во понеделникот, а дополнителни демонстрации беа одржани во вторник.

„Тоа не е промена на политиката, тоа е привремена пауза“, рече Хоман за суспензијата на запирањата на возилата во интервју за каналот Фокс њуз во вторникот. „Ова ќе биде краткорочен преглед за да се увериме дека агентите на ИЦЕ се безбедни и ја прават вистинската работа“, додаде тој, истакнувајќи дека полицајците имаат и други опции за приведување луѓе освен да ги запрат во нивните возила.

Одделот за домашна безбедност (DHS) објави во соопштение речиси 12 часа по пукањето во понеделникот дека офицер на ИЦЕ „од страв за јавната безбедност“ отворил оган кога возачот се обидел да побегне.

Официјалните лица не објаснија како возачот можел да претставува закана што би го оправдало пукањето. Според политиката на ИЦЕ, полицајците можат да користат смртоносна сила само кога постои „непосредна закана од сериозна телесна повреда или смрт на полицаец или друго лице“ и не се овластени „исклучиво да го спречат бегството на осомничениот во бегство“. Канцеларијата на јавниот обвинител на Мејн соопшти дека го истражува пукањето заедно со локалните, државните и федералните власти.

Престрелката дојде шест дена откако агент на ИЦЕ во Ист Енд во Хјустон, претежно со хиспанско население, смртно застрела 52-годишен маж, Лоренцо Салгадо Араухо, по прекин на сообраќајот за време на операција за спроведување на имиграцијата. Салгадо не бил цел на операцијата, рече претставникот на ДХС.

Во соопштението на ИЦЕ се вели дека Салгадо, мексикански државјанин кој нелегално живее во САД повеќе од три децении, удрил со своето комбе во полициско возило и се обидел да прегази полицаец кој пукал во самоодбрана.