Норвешката принцеза Мете-Марит пуштена од болница по трансплатацијата на белите дробови

Норвешката престолонаследничка Мете-Марит е отпуштена од болница околу четири недели по трансплантацијата на белите дробови, соопшти кралската палата.

52-годишната принцеза е „најдобра колку што може да се очекува под овие околности“, соопшти палатата.

Таа ќе ги помине следните шест месеци во рехабилитација, а нејзиниот напредок ќе биде внимателно следен за потенцијални компликации, како што се отфрлање на органи и инфекции, соопштија нејзините лекари.

Стабилното закрепнување по трансплантација на бели дробови обично трае околу една година. Кралската палата соопшти дека Мете-Марит нема да извршува службени должности за време на нејзината рехабилитација. Нејзиниот сопруг, крунскиот принц Хакон, рече дека му олеснало по досегашниот третман.

„Иако знаеме дека претстои долг период на закрепнување и дека може да се појават компликации, се чувствувам многу добро што успеавме да стигнеме до тука“, рече тој.

Мете-Марит, на која ѝ беше дијагностицирана неизлечива белодробна фиброза во 2018 година, доби белодробно крило од донор во јуни, кратко откако беше ставена на листата на чекање за трансплантација.

Во соопштението објавено од палатата, таа им се заблагодари на своите лекари, болничкиот персонал и на сите што ја поддржаа, оддавајќи им посебна почит на донаторите на органи.

„Длабоко сум благодарна. Прво на сите, би сакала да им се заблагодарам на сите што одлучуваат да донираат органи. Со донирањето органи, го добив дарот на животот. Немам зборови додека се обидувам да изразам колку длабоко сум благодарна и понизна“, рече принцезата.