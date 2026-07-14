Украина го отвори Кластерот 6 на Меѓувладината конференција со ЕУ

14/07/2026 14:56

Брисел – Украина денес го отвори Кластерот 6 на Меѓувладината конференција со ЕУ кој се однесува на надворешни работи. Покрај оваа конференција, уште три ќе се одржат во Брисел – со Молдавија, Црна Гора и Албанија – за отворање и затворање на преговарачките поглавја во процесот на пристапување.

Одделните Меѓувладини конференции се одржуваат на маргините на Советот за општи работи на ЕУ за формално да го одбележат напредокот во нивните кандидатури за членство, а европските претставници велат дека тоа е најголемиот број конференции во еден ден, поради што го нарекоа денот „Супер вторник“. Ирскиот министер за европски прашања, Томас Бирн, го поздрави отворањето на кластерот и ги призна достигнувањата на Украина во спроведувањето на реформите за време на војната, нагласувајќи ја посветеноста на Украина на патот кон пристапување во ЕУ и европските вредности.

Според него, Украина е важен дел од европското семејство и земјите од ЕУ со нетрпение го очекуваат нејзиното пристапување, а во исто време ја повикуваат ЕУ да ѝ понуди на Украина „не само надеж, туку и реални перспективи за членство во ЕУ“.

Вицепремиерот на Украина за европски и евроатлантски интеграции, Тарас Качка, нагласи дека единството е особено важно во рамките на заедничката безбедносна и одбранбена политика на ЕУ и дека Украина добро го разбира ова.

Европската комесарка за проширување, Марта Кос, изјави дека, во врска со спроведувањето на „Планот Кос-Качка“, одредени реформи бараат време, но дека нивното спроведување е неопходно за почеток на склучување на преговарачките кластери.

Минатиот месец, Украина и Молдавија отворија преговори за група од пет поглавја поврзани со вредностите и принципите врз кои е заснована ЕУ, како што се владеењето на правото, почитувањето на основните права и функционирањето на демократските институции. Другите три конференции ќе се одржат попладне и се очекува Молдавија да отвори неколку преговарачки поглавја, додека се очекува Албанија привремено да ги затвори поглавјата за наука и истражување, образование и култура и надворешни односи, а Црна Гора поглавјата поврзани со конкуренцијата и царинската унија.

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