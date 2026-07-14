Е. Џин Керол (82) доби 5 милиони долари отштета од Трамп за сексуална злоупотреба и клевета

Три години откако поротата заклучи дека претседателот Трамп треба да ѝ плати 5 милиони долари отштета на писателката Е. Џин Керол за сексуална злоупотреба и клевета, таа конечно е исплатена.

За Керол, тоа е чекање кое започна долго пред нејзината федерална граѓанска тужба да стигне на суд во 2023 година. Писателката првпат јавно ја објави својата приказна во 2019 година, обвинувајќи го Трамп дека ја нападнал во гардероба во продавница пред три децении. Поротата едногласно заклучи дека претежно докази ја поддржуваат нејзината тужба.

Судските записи покажуваат дека Керол добила 5,62 милиони долари, вклучувајќи ја и каматата. Адвокатката на Керол, Роберта Каплан, ја поздрави победата на писателката во изјава за CBS News.

„Пред три години, едногласно поротата од девет члена го прогласи претседателот Трамп за одговорен за сексуален напад и клевета врз Е. Џин Керол“, рече Каплан. „Денес, со задоволство известуваме дека таа ја добила отштета што ѝ ја додели поротата како резултат на таа пресуда.“

Парите биле чувани на банкарска сметка контролирана од судот, но Врховниот суд го расчисти патот за Керол да биде исплатена кога на 29 јуни одлучи да не ја разгледа жалбата на Трамп.

Тој ден, Керол ја прослави својата победа во кратка белешка на нејзиниот блог Substack, пишувајќи со големи букви: „ПОБЕДИВМЕ!“

„ОВАА ПОБЕДА Е ЗА СЕКОЈА ЖЕНА ВО СВЕТОТ!“, напиша Керол.

Во деновите оттогаш, нејзиниот адвокат и адвокатот на Трамп се вклучија во горчлива пресметка додека таа се обидуваше да го забрза исплаќањето на средствата, а тој се обидуваше да го одложи плаќањето на неодредено време. Трамп побара од Врховниот суд повторно да го разгледа отфрлањето на неговата жалба. Адвокатката на Керол, Роберта Каплан, го нарече потегот „игра“, додека го замоли судијата на првостепениот суд да го забрза ослободувањето на средствата од банкарска сметка контролирана од судот.

Едногласното федерално жири утврди дека, најверојатно, Трамп недолично се однесувал Керол по случајна средба додека пазарувал во Бергдорф Гудман во Њујорк. Она што започна како пријатна прошетка низ продавницата – Керол му помагаше на Трамп да избере подарок за друга жена – се претвори во насилство во соблекувална, тврди таа.

Трамп не присуствуваше на граѓанското судење во 2023 година, а неговите адвокати не повикаа сведоци пред поротата да ѝ додели на Керол 5 милиони долари. Шесте мажи и три жени од поротата се советуваа помалку од три часа.

Тужбата на Керол содржеше тврдења за сексуална злоупотреба, клевета и силување, како што е дефинирано во кривичниот законик на Њујорк. Поротата го прогласи Трамп за одговорен за сексуална злоупотреба и клевета, но го отфрли тврдењето за силување. Статутот на државата бара доказ за насилна пенетрација во која се вклучени гениталиите на напаѓачот.

Судијата подоцна напиша дека законот на Њујорк е надвор од допир со федералните стандарди и „модерното“ разбирање на силувањето. Во пост-судските одлуки, тој напиша дека тврдењето на Керол дека Трамп ја силувал е „суштински точно“.

Адвокатите на Керол тврдеа дека нејзините обвинувања се вклопуваат во шема, или „modus operandi“ за Трамп. Две други жени повикани како сведоци го опишаа Трамп како одеднаш ги претвора случајните конфронтации во акти на наводно сексуално вознемирување. На поротниците им беше прикажан и видео клип од „Access Hollywood“, првпат познат за време на претседателската кампања на Трамп во 2016 година, во кој Трамп можеше да се слушне како се опишува себеси како ги фаќа гениталиите на жените.

За Керол, на возраст од 82 години, наградата на поротата затвора едно поглавје од долгата кампања што таа ја водеше за да го смета Трамп за одговорен за наводната злоупотреба, додека чека завршница од друго судење.

Трамп постојано ги негира обвинувањата на Керол, а исто така се жалеше и на пресудата на посебна федерална порота од јануари 2024 година со која беше прогласен за одговорен за давање понатамошни клеветнички изјави против Керол. Таа порота ѝ додели уште 83 милиони долари.