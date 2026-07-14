Украинците потопија руски патролен брод во Азовското Море

Украинската морнарица на 14 јули соопшти дека погодила и потопила руски граничен патролен брод покрај брегот во близина на градот Новоросијск во рускиот Краснодарски крај, на околу 300 километри од линијата на фронтот.

Бродот „Изумруд“ бил погоден од морски дрон „Сарган-3000“, а во нападот загинале и се ранети членови на неговиот екипаж, соопшти украинската морнарица, без да открие дополнителни детали.

Се додава дека „Изумруд“ учествувал во рускиот напад врз три украински морнарички бродови во Керченскиот теснец на 25 ноември 2018 година, во она што во тоа време беше еден од најзначајните судири во војната меѓу двете страни пред Русија да ја започне својата целосна инвазија на Украина во 2022 година.

За време на инцидентот, руските сили отвориле оган и запленија два украински брода и еден реморкер додека се обидувале да транзитираат низ Керченскиот теснец од Одеса до Мариупол. Дваесет и четири украински морнари беа заробени, а подоцна ослободени во размена на затвореници во 2019 година.

„Одмаздата е неизбежна. Ќе продолжи“, соопшти украинската морнарица во објава на социјалните медиуми.

Употребен во употреба во 2014 година, „Изумруд“ беше патролен брод на граничната стража од втор ранг опремен со хеликоптерска платформа, соопшти украинската морнарица.

Беше долг 62,5 метри и имаше максимална брзина од 27 јазли, додаде таа.

Советникот на украинскиот министер за одбрана, Серхиј Стерненко, го привлече вниманието на дијаграмот снимен со камера за време на состанокот со претседателот Володимир Зеленски, кој покажува дека од 33-те главни борбени бродови на руската Црноморска флота, четири се уништени, а уште осум се оштетени. Според истиот дијаграм, од 34-те десантни бродови, 15 се уништени, а 10 се оштетени, а од 23-те помошни бродови, три се уништени, а уште девет се оштетени.

Портпаролот на украинската морнарица, Дмитриј Плетенчук, претходно изјави дека по украинските напади, Русија немала повеќе борбено подготвени бродови во анектираниот Крим. Сателитските снимки подоцна покажаа дека преживеаните бродови на Црноморската флота биле преместени во Новоросијск, но и оваа база била под закана откако САД и нивните сојузници ја овластија Украина да користи ракети со долг дострел за да напаѓа руска територија.