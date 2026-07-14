Сè повеќе млади Германци одбиваат воена служба

Бројот на барања за приговор на совеста во Германија нагло се зголеми оваа година и веќе во првата половина од 2026 година го надмина вкупниот број на барања поднесени во текот на целата минатата година.

Главните наведени причини се влошувањето на безбедносната состојба во Европа и стапувањето во сила на новиот закон за воена служба, според Tagesschau.

Според податоците од Германската федерална канцеларија за семејни и граѓански работи (BAFzA), до 30 јуни биле примени дури 5.862 барања за одбивање да се служи во војска со оружје.

Новиот закон предизвика бран апликации

За споредба, во текот на 2025 година биле поднесени 3.879 апликации, во споредба со 2.249 претходната година. Дури и во 2011 година, кога Германија ја суспендираше задолжителната воена служба, биле регистрирани помалку апликации отколку денес – вкупно 4.348.

Германските медиуми го поврзуваат зголемувањето на апликациите со новиот Закон за воена служба, кој стапи на сила на 1 јануари. Тој има за цел да го зголеми бројот на припадници на Бундесверот преку доброволно регрутирање.

Планот на германската влада предвидува зголемување на бројот на активни војници од сегашните 186.000 на дури 260.000 до 2035 година. Доколку оваа цел не се постигне доброволно, дел од владејачката коалиција, првенствено Христијанско-демократската унија (CDU) и Христијанско-демократската унија (CSU), не ја исклучува можноста за повторно воведување на задолжителна воена служба.

Правото на приговор на совеста останува загарантирано

Иако задолжителната воена служба беше суспендирана во 2011 година, таа не е укината од германскиот Устав. Граѓаните сè уште имаат уставно право да одбијат да служат во војска со оружје врз основа на приговор на совеста.

Апликацијата се поднесува до надлежните органи, заедно со потпишано писмо, биографија и детално лично објаснување за причините зошто лицето одбива да служи во војска со оружје.

Германскиот Устав, во член 4, став 3, предвидува дека „никој не смее да биде принуден да служи во војска со оружје против својата совест“.

Во исто време, некои граѓани се откажуваат од претходно поднесените приговори на совеста. Според германските медиуми, 781 лице ги повлекле своите барања минатата година, додека уште 233 лица го сториле тоа само во првиот квартал од оваа година.

Лицата на кои им е одобрен приговор на совеста не можат да бидат принудени да служат во војска со оружје, дури ни во случај на повторно активирање на воената служба, но во исклучителни околности можат да бидат распоредени на цивилна служба.