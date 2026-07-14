Разликата меѓу Тиса и Фидес се зголемува, Орбан дели лекции од Америка

Разликата во поддршката за партијата Тиса и Фидес во Унгарија се зголеми уште повеќе, при што 67 проценти од вкупното население велат дека „работите одат во вистинската насока“ во земјата, според анкетата спроведена во јуни од „Медијан“ за магазинот ХВГ.

Според анкетата, Тиса има поддршка од 60 проценти кај вкупното население, а Фидес само 18 проценти.

Иако Виктор Орбан не присуствуваше на демонстрациите организирани во поддршка на претседателот Тамаш Суљок и не се појави јавно на која било тема освен неговата Фејсбук страница со недели, тој се осврна во неколку објави денес на амандманот на уставот усвоен во понеделникот вечерта што овозможува отстранување на претседателот на републиката.

Орбан, како ништо да не се случува во Унгарија, отпатува во Америка за финалните натпревари од Светското првенство во фудбал, а од другата страна на океанот ја испрати оваа порака: „Никогаш нема да ги признаеме насилните методи на диктатура како легитимни и законски. Новиот претседател кој беше нелегално поставен на функција не може да биде законски, па затоа ниту неговите одлуки нема да бидат. Ако претседателот биде насилно отстранет од функцијата, тогаш Унгарија има право да се спротивстави. И ние ќе се спротивставиме!“ Што ќе значи овој отпор во пракса сè уште не е разјаснето.

Со недели, Фидес го турка наративот дека изборните ветувања на Тиса (отстранување на државните лидери назначени од претходната влада, па дури и основањето на Националната канцеларија за враќање на средства) всушност претставуваат општ напад врз секој што се осмелува да зборува против новата влада.