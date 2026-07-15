Хаос над лондонското небо: Девет авиони прогласија вонредна состојба

Авион на „Бритиш ервејс“ со техничка грешка ја блокираше пистата на лондонскиот аеродром Гетвик, предизвикувајќи проблеми во раните утрински часови. Инцидентот доведе до прогласување вонредна состојба од страна на девет авиони и пренасочување на вкупно 14 летови кон други аеродроми, објавува „Мирор“.

Девет авиони прогласија вонредна состојба

Проблемот се појави откако слета летот BA2673 на „Бритиш ервејс“ и, поради она што компанијата го потврди како „техничка грешка“, остана на единствената оперативна писта. Блокадата предизвика девет авиони да чекаат да слетаат за да го активираат меѓународниот сигнал за вонредни ситуации „7700“, најверојатно поради ниско ниво на гориво. Уште пет летови беа пренасочени кон други аеродроми.

Од 14-те пренасочени летови, пет слетаа во Лутон, четири во Станстед и еден на лондонскиот Хитроу. Некои авиони беа пренасочени и надвор од Лондон – три слетаа на аеродромот Бирмингем и еден во Бристол.

An issue at Gatwick as nine (9) flights originally bound for the London airport are currently squawking 7700 (likely due to low fuel). We are working to learn more. https://t.co/HsHBhiVnxD pic.twitter.com/cHSUBcbZlv — Flightradar24 (@flightradar24) July 14, 2026

Засегнатите летови беа од различни дестинации низ Европа и Северна Африка. Тие вклучуваа летови од Шпанија, Тенерифе, Валенсија, Ланзароте и Фуертевентура. Летовите од Родос и Атина во Грција, Бари и Рим во Италија и Агадир во Мароко исто така беа пренасочени.

Соопштение од аеродромот

„Бритиш ервејс“ потврди дека имало техничка грешка, но не даде дополнителни детали. „Нашиот авион слета безбедно, а патниците се симнаа нормално откако беа известени за технички проблем на авионот“, изјави портпаролот на компанијата.

Аеродромот Лондон Гетвик, исто така, издаде соопштение. „Пистата беше накратко затворена рано утрово поради технички проблем со еден авион. Како резултат на тоа, мал број летови беа пренасочени, но поголемиот дел подоцна се вратија во Лондон Гетвик. Како и секогаш, безбедноста е наш врвен приоритет“, изјави портпаролот.

Пистата беше повторно отворена непосредно пред 1:30 часот наутро, а авионите на „Изиџет“ и „ТУИ“ беа меѓу првите што слетаа. Еден патник на пренасочениот лет на „Бритиш ервејс“ го сподели своето искуство на социјалните мрежи.

„Нашиот лет на „Бритиш ервејс“ слета во Станстед наместо во Гетвик!“, напиша тој. „Сè уште сме во авионот и чекаме да видиме што ќе се случи следно!! Се надеваме дека наскоро ќе бидеме префрлени назад во Гетвик!“, додаде тој.