Апсењето на Американецот кој даде 1 милион долари помош за Палестина влева страв кај донаторите

Апсењето на Ибица и барањето за екстрадиција од Министерството за правда на САД на богатиот американски донатор за левичарски каузи како наводна материјална поддршка за Хамас ги бранува левичарските кругови во Шпанија и е внимателно следено во САД поради потенцијални „застрашувачки ефекти“ врз поддршката за Палестина.

Шпанските власти го приведоа Џејмс „Ферги“ Чемберс во петокот и сега го држат без кауција во Мадрид. За четврток е закажано рочиште за тоа дали може да биде ослободен со кауција. Апсењето, спроведено од Националната полиција, следеше по меѓународна потерница, но властите не ги открија конкретните наводи или земјата што стои зад барањето. Чемберс Џуниор е тесно поврзан со „Кокс ​​Ентерпрајзис“, голем американски конгломерат со интереси во медиумите, автомобилската индустрија и инвестициите и неговото богатство се проценува на повеќе од 6 милијарди долари.

Високиот шпански суд има 40 дена да одлучи дали да го одобри барањето за екстрадиција на администрацијата на Доналд Трамп. Ако судот каже не, случајот се затвора таму. Доколку се согласи, Советот на министри ја има конечната одлука, според портпаролот на судот. Обвинението против Чемберс е запечатено.

Ова е првиот познат случај во кој САД бараат екстрадиција на граѓанин уапсен и обвинет за поддршка на Хамас, според Стенли Коен, адвокат со 40-годишно искуство во работа на случаи на тероризам.

„Не се сомневам дека одлуката е донесена [да се бара екстрадиција на Чемберс] затоа што изгледа добро за Трамп, за AIPAC и за ционистичките поддржувачи“, рече Коен, кој го следи случајот. „Тоа е свесна одлука да се таргетира за политички цели.“

Чемберс е самопрогласен антиимперијалист и наследник на едно од најбогатите семејства во САД, сопственици на Кокс Комуникејшнс. Тој продаде акции на своето семејство во вредност од околу 250 милиони долари во средината на 2023 година и оттогаш финансира политички прогресивни и хуманитарни проекти, од група на црната заедница до непрофитна организација што им помага на децата од Блискиот Исток.

Стела Шнабел, партнерката на Ферги, напиша во соопштение: „Ферги е затворен затоа што го користи своето богатство за да ја поддржи Палестина и оние што страдаат од геноцид во Газа. Накратко, тој се соочува со политички прогон затоа што го посветил својот живот на градење подобро општество, наместо да ги експлоатира луѓето и да профитира од војната. Тој треба да биде со нашето семејство, продолжувајќи ја својата важна хуманитарна и социјална работа за застапување.“

Чемберс донираше повеќе од 1 милион долари за хуманитарни проекти во Газа, напиша неговиот адвокат, Љоренс Салва, во истата изјава. Самопрогласениот комунист беше опширно профилиран во американските медиуми и беше интервјуиран на локалните телевизиски вести во Њу Хемпшир кон крајот на 2023 година за директна акција против „Елбит Системс“, израелски изведувач на одбраната, организирана од група што тој ја поддржуваше финансиски, тогаш наречена „Палестинска акција“. Кратко потоа, тој се пресели во Тунис – каде што го купи многу популарниот фудбалски клуб, „Клуб Африкан“.

Чемберс изјави дека повеќе од една деценија е познато дека бил на радарот на американската федерална влада, а администрацијата на Трамп, со фокус на таргетирање на финансирањето на САД за наводни терористички активности, сега бара негова екстрадиција.

Ирене Монтеро, членка на левичарската партија Подемос и шпанска претставничка во Европскиот парламент, објави на X во понеделник дека: „Шпанија не може да соработува со Трамп во прогонот на солидарноста со Палестина: владата треба да го заштити, а не да го предаде на пријателите на Нетанјаху“.

Слично на тоа, шест члена на шпанскиот Конгрес од левичарската партија Сумар напишаа во понеделник дека апсењето на Чемберс „било извршено во контекст на растечката репресија од администрацијата на Трамп против палестинското движење за солидарност“.

Писмото, исто така, се однесува на континуираните критики на шпанската влада за постапките на Израел во Газа и тензијата што ова ја создаде со Трамп. Барањето за апсење и екстрадиција се однесува на групите за човекови права, напишаа тие, бидејќи овие постапки се чини дека имаат „политички мотиви поврзани со неговата поддршка за палестинската кауза“. Неговата екстрадиција, тврдат тие, би поставила преседан што би влијаел на „слободата на изразување, здружување и политичко учество“.

Тревор Аронсон, автор на неколку книги за ФБИ и тероризмот, посочи на идејата што ја изнесе Себастијан Горка, највисокиот функционер за борба против тероризмот во администрацијата на Трамп, дека „сите левичарски групи се дел од некоја огромна мрежа и се активни учесници во тероризмот“.

Тој го гледа случајот Чемберс како продолжение на „вознемирувачките преседани воспоставени во „Војната против тероризмот“ по 11 септември и насочени кон странски државјани, кои сега се свртени кон внатре, кон граѓаните на САД“. Аронсон посочи на случајот со Фондацијата Света Земја од средината на 2000-тите, каде што беше изнесена правната концепција дека парите се заменливи, така што секој што финансиски поддржува, на пример, „училишни книги во Газа – тоа се повеќе пари што Хамас потоа би можел да ги користи за тероризам“, бидејќи Хамас управува со областа, рече тој. Резултатот од таков аргумент, вклучително и, потенцијално, со случајот Чемберс е „застрашувачки ефект“ бидејќи никој нема да сака да дава пари на палестински групи или на други левичарски групи, бидејќи тие би можеле да се искористат против нив“.Аронсон посочи на времето на случајот. „Веројатно, потребата од хуманитарна помош во Газа е поголема од кога било. Мешањето на тоа со тероризмот е извонредно.“ (Гардијан)

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