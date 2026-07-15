Владата на Мелони доживеа пораз во парламентот за изборната реформа

Коалициската влада на Италија на Џорџа Мелони, го загуби клучното гласање за амандманот за изборна реформа – што е важен неуспех пред општите избори следната година.

На тајно гласање во Долниот дом на италијанскиот парламент во вторникот вечерта, пратениците го отфрлија предлогот предводен од нејзината партија, Браќа на Италија, со 188 гласа наспроти 187, што укажува дека неколку од пратениците на Мелони гласале против амандманот.

Во лута објава на социјалните мрежи по гласањето, таа рече дека резултатот бил „пропуштена можност за Италијанците“.

„Опозицијата што слави како да го освоила Светското првенство, затоа што ги спречува граѓаните да ги избираат своите пратеници, кажува сè“, додаде таа, осврнувајќи се на радосните сцени во парламентот од страна на опозициските партии.

Мелони не се осврна на повиците од опозицијата да поднесе оставка и да ги побрза општите избори, кои моментално се планирани за есен 2027 година.

Предложената реформа би ја одвела Италија во целосно пропорционален систем кој би доделил бонус на партијата или коалицијата со најголем дел од гласовите, дури и ако не освојат мнозинство.

Од коалициите ќе се бара да се договорат и за заедничка платформа и еден кандидат за премиер – нешто што многу партии, кои имаат тенденција да водат посебна кампања, би го сметале за неприфатливо.

Амандманот што беше отфрлен на гласањето во вторник беше одредба за преференцијално гласање, дозволувајќи им на гласачите да изберат преферирани кандидати од листа. Иако тој елемент беше отфрлен, владата може да продолжи да продолжува со остатокот од изборната реформа.

Мелони тврдеше дека реформата ќе резултира со помалку несигурни владини коалиции и поголема стабилност во Италија.

Но, опозициските партии ја критикуваа како „авторитарна“ и обид да се обезбеди мнозинство на општите избори следната година.

Од 2022 година, Џорџија Мелони предводи коалициска влада составена од партии од десниот центар и десничарските партии, плус нејзината сопствена екстремно десничарска Фди.

Но, тензиите во коалицијата се зголемија бидејќи индивидуалната популарност на партиите се намали. Тие се влошија пред гласањето во вторник – за кое помладите партнери на Браќа на Италија имаа резерви – што на крајот кулминираше со пораз на амандманот.

Во меѓувреме, централно-левичарските и левичарските опозициски партии се подготвуваат да формираат обединет фронт против Мелони следната година, што дополнително ги зголемува нејзините загрижености.

Тие веќе успешно се здружија во кампањата против референдумот поддржан од владата за уставни реформи напролет, кој таборот на Мелони го загуби во првиот голем удар за нејзината влада.

Доколку таа сака да освои побезбедно мнозинство следната година, Мелони ќе мора да ја прошири својата привлечност или кон центарот или кон поекстремистичките групи, како што е новоформираната Национална иднина (ФН) на Роберто Ваначи.

Ваначи, поранешен падобранец, го основа ФН претходно оваа година откако се отцепи од партијата Лига на Матео Салвини. ФН е евроскептичен, екстремно десничарски застапник на ремиграцијата – масовната депортација на луѓе со мигрантско потекло. Сега на анкетите има околу 6%, пред 5,6% на Лигата.

Освен предвремени избори или реконструкција, доколку изборите се одржат во септември 2027 година, Мелони ќе биде првиот италијански премиер кој владеел цел мандат со само една влада од 1946 година.