Маж уапсен поради смртни закани кон Најџел Фараж

Британската полиција уапси маж на возраст од 20 години под сомнение дека преку социјалните мрежи му испраќал смртни закани на лидерот на партијата „Реформа Велика Британија“, Најџел Фараж, пишува денеска британскиот весник „Телеграф“.

Осомничениот напишал на Икс дека ќе го застрела Фараж во главата доколку победи, што предизвика истрага.

Полицијата го уапси вчера во Јужен Лондон под сомнение дека испраќал заканувачки пораки до пратеник, а по испрашувањето беше ослободен со кауција во исчекување на понатамошна истрага.

Заканувачката објава е објавена на 8 мај, денот по локалните и градоначалничките избори во Велика Британија, но апсењето доаѓа дури по убиството на Ен Видекомб, портпаролката на „Реформа Велика Британија“ за имиграција и правда, која беше пронајдена мртва во нејзиниот дом во Дартмур минатата недела.

Фараж претходно тврдеше дека полицијата не ги сфатила сериозно голем број други закани упатени до него преку интернет.

Тој рече дека се надева дека истрагата сега ќе вклучи стотици слични објави.

„Ова е прв пат полицијата проактивно да реагира на објава на социјалните мрежи“, изјави Фараж за „Телеграф“ и додаде дека заканите кон политичарите траат со години.

Полицијата соопшти дека осомничениот е уапсен под сомнение дека испраќал заканувачки пораки до пратеник во парламентот.

Истражителите ќе ги испитаат телефоните и компјутерите што ги користел, а случајот би можел да биде проследен до Службата за крунско обвинителство за одлука дали да поднесе обвинение.

Безбедносните мерки за пратениците во Велика Британија се засилени по убиствата на пратеничката од Лабуристичката партија Џо Кокс во 2016 година и пратеникот од Конзервативната партија Дејвид Ејмс во 2021 година.

По убиството во Видекомб, пратениците на Реформа Обединето кралство побараа дополнителна заштита.