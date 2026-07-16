Министерот Федоров бараше да биде сменет генералот Сирски, но Зеленски го смени него

Поранешниот министер за одбрана, Михаило Федоров, на 16 јули призна дека инсистирал на замена на врховниот командант Олександар Сирски, потег за кој рече дека претседателот Володимир Зеленски го отфрлил.

Зборувајќи на прес-конференција во Киев, Федоров рече дека предложил „драстични кадровски одлуки“, што вклучува замена и на Сирски и на началникот на Генералштабот Андриј Хнатов, кои двајцата често се критикувани од помладите војници и команданти за нивната култура на команда од горе надолу, од советската ера, пишува „Киев индипендент“.

Федоров, млад министер за одбрана кој се обиде драстично да ги реформира армиските и воздушните одбранбени сектори за време на неговиот шестгодишен мандат пред да биде разрешен од Зеленски на 15 јули, нагласи дека „немаме друг избор ако сакаме асиметрично да го победиме непријателот, со минимални загуби“.

Неговата прес-конференција се одржа еден ден по неговото разрешување од функцијата министер за одбрана, потег што предизвика сеизмички политички шок во Украина.

Приближно 1.000-2.000 луѓе се собраа во Киев наутро на 16 јули за да протестираат против неговото разрешување, од кои некои беа војници и ветерани кои се надеваа дека Федоров ќе помогне во решавањето на долгогодишните воени проблеми на Украина, од мобилизацијата до сериозниот недостаток на работна сила.

Федоров рече за време на прес-конференцијата дека му рекол на Зеленски дека ќе научи да работи со Сирски и покрај нивните различни визии за војната, бидејќи „нашиот клиент е украинскиот народ“.

Федоров рече дека иницијативите потоа биле блокирани и дека останал трпелив сè додека, според него, Сирски не поставил ултиматум.

„И наместо да размислува како асиметрично да ја добие војната, тој работеше како да ја подели земјата“, рече Федоров за Сирски за време на прес-конференцијата во Киев.

Федоров инсистираше дека никогаш не поставил ултиматум и рече: „Тогаш ќе ја победиме Русија со таков врховен командант“.

Истакнувајќи дека достигнувањата на Сирски ја спасија Украина во раните фази од целосната војна, од одбраната на Киев до контраофанзивата во 2022 година во североисточната Харковска област, Федоров нагласи дека војната сега е целосно променета, со дронови кои доминираат на фронтовските линии.

Запрашан за неговата вечерна средба со Зеленски на 15 јули, Федоров рече дека претседателот му понудил советничка улога или да бара други начини да остане во тимот. Федоров рече дека ја одбил советничката улога.

Федоров, кој се фокусираше на унапредување на беспилотни летала и технологија за одбрана на земјата од многу поголем непријател, рече дека верува оти Украина има алатки да ја спречи Русија да продолжи да ја води својата војна, пренесува „Киев индипендент“.

За да се одврати Русија асиметрично со минимални загуби, важно е да се обезбеди дека силните лидери и команданти можат да се развијат и „да не бидат потиснати и нема да бидат отпишани, опоменати, потиснати и така натаму“, рече Федоров кога го спомена својот притисок за разрешување на Сирски и Хнатов.

„Не треба да бидеме како Русите, треба да ги менуваме нашите пристапи и треба да ја кажеме вистината“, рече Федоров на прес-конференцијата.

Затегнатите односи меѓу Федоров и Сирски произлегуваат од разликата во стиловите на лидерство и пристапите кон воената култура.