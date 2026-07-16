Бес во Украина по бизарната одлука на Зеленски да го смени успешниот министер за одбрана

Во бизарна одлука Володимир Зеленски го разреши популарниот министер за одбрана на Украина, и покрај молбите од странските партнери и граѓанското општество да не го прави тоа, како дел од широката реконструкција на владата.

Во објава на Телеграм, Михаило Федоров објави дека ја напушта својата позиција, велејќи дека му било „голема чест“ да му служи на украинскиот народ. Тој е широко заслужен за трансформацијата на Министерството за одбрана и намалувањето на корупцијата.

Неговите шест месеци на функцијата се совпаднаа со драматично подобрување на позицијата на Украина на бојното поле. Киев постојано ги напаѓаше руските рафинерии за нафта со дронови со долг дострел, засрамувајќи го Владимир Путин и создавајќи недостиг на гориво низ целата земја.

Илјадници луѓе се собраа во центарот на Киев и други украински градови на 16 јули за да побараат парламентот повторно да го назначи Михаило Федоров за министер за одбрана по неговото разрешување.

„Повторно назначување!“ скандираа демонстрантите пред Кабинетот на претседателот во центарот на Киев, мавтајќи со украински знамиња и плакати со кои се критикува одлуката.

Разрешувањето на Федоров од страна на претседателот Володимир Зеленски предизвика бран критики од пратеници, војници, ветерани и претставници на граѓанското општество, кои тврдат дека Украина го губи еден од своите најефикасни воени функционери без јасно објаснување.

Размислувајќи за својот мандат, Федоров истакна повеќе од 20 големи достигнувања, вклучувајќи го и прекинувањето на пристапот на руските сили до системите Старлинк, координирањето на нападите против руската логистика во окупираниот Крим и започнувањето на она што го опиша како „непопуларна, но исклучително важна“ воена реформа.

Министерот за внатрешни работи Игор Клименко е предложен за следен министер за одбрана на Украина. Неговото назначување бара одобрение од парламентот, но неколку пратеници од владејачката партија Слуга на народот изразија противење.

„Клименко можеби нема доволно гласови“, изјави пратеник од владејачката партија Слуга на народот за „Киев индипендент“.

„Не станува збор дури ни за Федоров. Луѓето акумулираа фрустрација и замор, а оставката на Федоров може да предизвика неочекувани социјални превирања“, додадоа тие.

Провладиниот пратеник Микита Потураев изјави дека има намера да поднесе оставка во знак на протест поради одлуката.

Многу демонстранти рекоа дека разрешувањето ја поткопало довербата во реформите за кои веруваат дека Федоров почнал да ги спроведува.

Татјана Бохдановска (29), чиј 22-годишен брат Костјантин Камински беше убиен борејќи се во Харковската област во 2022 година, рече дека ја смета одлуката за предавство на оние кои ги жртвуваа своите животи бранејќи ја Украина.

Таа тврдеше дека Федоров започнал со модернизација на украинската војска преку инвестирање во технологија и справување со вкоренетата корупција.

„Во последните шест месеци, тој даде резултати што војниците ги поддржаа“, рече таа. „Тој почна да менува систем кој е многу стар и многу корумпиран. Можеби некој во владата не е подготвен за тие промени. Но, ние сме – и затоа сме тука“.

Бохдановска, исто така, го спореди разрешувањето на Федоров со замената на поранешниот врховен командант Валериј Залужни, велејќи дека обете одлуки дошле откако функционерите стекнале широка јавна доверба.

Меѓу демонстрантите беше и 25-годишниот Георгиј Павличенко, кој ја опиша одлуката како „една од најголемите грешки“ направени од владата од почетокот на целосната инвазија на Русија.

„Треба да направиме сè што можеме за да ја одржиме нашата армија силна“, рече Павличенко. „Една од тие одлуки е враќањето на Федоров.“

Тој рече дека лидерството на Федоров се издвојува поради неговата подготвеност да прифати иновации и да одржува блиски врски со трупите на првата линија.

„Тој е млад, иновативен е и мислам дека сè уште има врска со војниците и со обичните луѓе“, рече Павличенко. „Клименко го претставува стариот систем од советски стил кој треба да се промени“.

Демонстрантите во Киев велеа дека се бесни, дека се збунети. Според нив, Федоров во суштина претставува отвореност, иновација и транспарентност, дека бил многу успешен и дека тоа се старите сили, сили од советски стил, кои се ослободиле од него, и дека во суштина станува збор за две работи.

Една е конфликт со Александар Сирски, врховниот командант, за кого тврдат дека е вклучен, или неговите генерали се вклучени, во разни видови корупциски шеми. Луѓето што демонстрираат велат дека Сирски треба да се исфрли и да се врати Федоров.

Другата причина е лично ривалство – Федоров е многу популарен. Тој е млад, 35 години, и некои луѓе овде го сметаат за еден вид иден претседателски лидер. И дека Зеленски се ослободил од него од навистина прилично очигледни политички причини. На протестот имаше картонски плакати на кои пишува: „За што?“, „Сирски надвор“.

Во својата проштална порака Федоров ги наведе своите достигнувања. Тие вклучуваат оневозможување на Старлинк за руските трупи и набавка на повеќе дронови, кои се користат за уништување на „непријателската логистика“ и за изолирање на окупираниот Крим. Тој рече дека „радикално го подобрил“ системот за набавки, заштедувајќи му на државниот буџет „милијарди долари“.

На денот на неговото заминување, министерот откри дека украинската војска успешно тестирала балистичка ракета. „Фундаментално ги ревидиравме техничките барања и постигнавме максимална точност. Ги намаливме трошоците за 30 отсто. Украина ќе влезе во нова лига“, рече тој.

Отстранувањето ја засени посетата на Кир Стармер на Киев. Британскиот премиер, кој треба да ја напушти функцијата оваа недела, пристигна во четврток за да ја одбележи поддршката на земјата за Украина за време на неговиот премиерски мандат.

Не е јасно дали Федоров ќе добие нова функција во кабинетот. Во средата, украинскиот парламент ја прифати оставката на премиерката Јулија Свириденко откако Зеленски рече дека на неговата влада му е потребно ресетирање. Нејзин заменик е Сергеј Коретски, раководител на енергетската компанија „Нафтогас“.

Отстранувањето на Федоров ги разбесни неговите поддржувачи и доаѓа среде гласини за кавга со врховниот командант на Украина, генерал-полковник Олександр Сирски. Пријателите на Украина, вклучувајќи го и поранешниот американски амбасадор во Москва, Мајкл Мекфол, оваа недела го повикаа Зеленски да го задржи Федоров на неговата функција.

Серхиј Стерненко, помошник на отпуштениот министер, горчливо напиша: „Штета што нашата земја денес е значително подалеку од победа. Вистинските реформи дури и не ни беше дозволено да започнат, иако сепак успеавме да донесеме многу промени“. Тој се пожали на „намерни одложувања“ и „бирократски пречки“.

Опозициската политичарка Ирина Герашченко го осуди потегот. Зборувајќи во украинскиот парламент пред да се потврди веста, таа праша: „Како е можно единственото разумно назначување на Зеленски, министерот Федоров, денес да е во неизвесност?“

Онлајн коментаторите беа остри. За неколку минути од објавувањето, илјадници објавија пораки во поддршка на Федоров. Еден напиша, отворено: „Не ја разбирам оваа одлука“. Друг додаде: „Министер кој им даде надеж на милиони и покажа што може да се случи кога сте заинтересирани за победата на вашата земја“.

Заменик-директорот на тинк-тенкот „Политика“, Артем Бронжуков, ја опиша брзата смена на министрите за одбрана во Украина како „ненормална“ во земја што води војна од големи размери против непријател како што е Русија. Тој рече дека Федоров видливо ја подобрил ситуацијата на фронтот и пошироко за „три или четири месеци“.

„Резултатите се забележливи во средните удари, каде што Украина го претвори Кримскиот полуостров во виртуелен остров. Наспроти ова, постои доверба во Михајло Федоров. Тој е поддржан од нашите западни партнери, тој е поддржан од прогресивниот дел од општеството“, изјави Бронжуков за Радио НВ. (Според агенциите)