Како пукна прозорецот на авионот на „Рајанер“ и дали може да се случи повторно такво нешто?

За нервозните летачи, ова звучи како кошмар; за повеќето, само замислено во акционен филм. Но, минатата недела, еден патник навистина беше речиси вшмукан низ скршен прозорец на авион за време на летот.

Љубиша Каровиќ беше на летот на „Рајанер-Ер Малта“ што го напушти Солун во Грција кога прозорецот до него експлодира од „Боингот 737-800“, извлекувајќи му ја главата и рамената од авионот. Неговата сопруга и сопатниците му помогнаа да остане внатре.

Како се случи ова – и дали може да се повтори?

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Што предизвика прозорецот да експлодира?

Истражителите не ги потврдија деталите, но според извештаите на патниците, прозорецот се скршил откако бил удрен од остатоци по откажување на десниот мотор на околу 16.000 стапки. „Рајанер“ соопшти дека летот „се вратил во Солун кратко време по полетувањето кога прозорецот на патникот се поместил во лет“. Инцидентот се случил над Македонија, каде што властите рекоа дека авионот се свртел „поради проблем со десниот мотор и декомпресија на кабината“.

Зошто не беше целосно вшмукан?

Патниците им кажаа на новинарите дека Каровиќ имал врзан појас, што би помогнало многу. Но, други фактори придонеле. Авионите имаат мали прозорци и тело на возрасен може физички да ја блокира дупката кога ќе биде оддруван прозорец. Најсилното вшмукување е исто така релативно краткотрајно. „Протокот на воздух е ненадеен и ќе престане откако притисокот во кабината ќе биде ист како и притисокот надвор“, рече д-р Џејсон Најт, виш предавач по механика на флуиди на Универзитетот во Портсмут.

Колку е чест ваков инцидент?

Исклучително редок е – но за жал не е без преседан. Последниот познат пат кога патник бил делумно извлечен од скршен прозорец – или технички, издуван, со релативната сила на притисокот во кабината – бил во 2018 година на лет на Southwest Airlines што патувал од Њујорк до Далас. И покрај тоа што била вратена во авионот од други патници, Џенифер Риордан починала.

Иако точните детали за инцидентот со „Рајанер“ од минатата недела остануваат непотврдени, првичните извештаи сугерираат дека делови од оштетен мотор го скршиле прозорецот. Снимките објавени на интернет се чини дека покажуваат исчезнато сечило на елисата. Фаталниот инцидент со Southwest се случил на сличен модел на „Боинг 737“ со млазни мотори, каде што сечило на елисата се скршило и го скршило прозорецот.

Цела врата испадна од „Боинг 737-Макс“ на лет на „Алјаска ер“ во 2024 година, но за среќа соседните седишта биле празни.

Инаку, пилотите се најблиску до тоа да бидат извлечени од модерните авиони преку скршени шофершајбни во пилотската кабина.

Дали преживувањето на таков инцидент е чудо?

Во неодамнешните настани, се чини дека повеќето преживеале. Каровиќ се лекува од повреди и траума во болница. Неговата сопруга рече дека крварел од носот и устата, имал тешко оштетена рака и претрпел изгореници од триење.

Копилот на „Сичуан ерлајнс“ претрпел само скршен зглоб откако делумно поминал низ прозорецот на „Ербас А319“ во Кина во 2018 година.

Во 1990 година, пилот на „Бритиш ервејс“ бил држен за нозете 20 минути откако шофершајбната експлодирала веднаш по полетувањето, извонредно преживеајќи кога неговите колеги верувале дека е мртов. Пилотот претрпе тешки повреди и психолошка штета.

„Хипоксијата е еден ризик, другиот е физичка траума, а другиот е психолошка траума, бидејќи тоа е длабоко шокантен настан“, рече д-р Сајмон Бенет, пилот и директор на единицата за цивилна безбедност и сигурност на Универзитетот во Лестер. „Но, човек може да преживее“.

Кој е најмногу изложен на ризик кога е оддуван прозорец?

Луѓето кои се блиску до прозорецот и не носат сигурносен појас се најмногу изложени на ризик, особено ако се доволно мали за лесно да поминат низ него. Оние во редовите напред и назад имаат тенденција да бидат заштитени од седиштата. „Максималната брзина на протокот на воздух е низ самиот прозорец, така што секој што е блиску до прозорецот и може да помине низ прозорецот е во опасност, но овие инциденти се многу ретки“, рече Најт. „Вратите се многу поголеми од прозорците, така што секој што е блиску до врата би бил во опасност, но повторно ова би бил многу редок инцидент“.

Колку опасни можат да бидат овие инциденти?

Авионите се дизајнирани да издржат пукнатина на прозорец, но ненадејното губење на притисокот сепак може да предизвика сериозни проблеми ако авионот е стар или не е добро одржуван. Старите конструкции на авионот можат да акумулираат повеќекратни помали фрактури кои стануваат голема слабост кога трупот е потресен. „Доколку станува збор за древна конструкција на авионот, стара 25, 30 години, тоа можеше да предизвика други латентни дефекти и може да се случи експлозивна декомпресија и целиот авион да се изгуби за неколку секунди“, рече Бенет. „Целиот труп може да пукне“.

Зошто се случуваат овие несреќи?

Ќе биде потребна формална истрага за да се разбере што се случило на летот на „Рајан ер“, но Бенет е загрижен за „експоненцијалниот“ пораст на авиокомпаниите што го ангажираат производството и одржувањето на други компании. „Она што нè учи историјата е дека слабата точка тука е одржувањето. Подизведувањето ја отежнува контролата на квалитетот. Потешко е да се контролира квалитетот на дисперзиран систем“.

Која е најдобрата стратегија – и што треба да прават луѓето ако пукне прозорец?

Единствениот очигледен начин на претпазливост, ако вреди да се преземе против таков вонреден, но екстремен настан, се чини дека е носење појас и избегнување на седиштата до прозорецот, особено оние во редовите до или веднаш зад моторот. Точниот прозорец што се скрши на летот на „Рајанер“ не е потврден, но се чини дека бил околу седиштата 12Ф, 14Ф или 15Ф.

Откако ќе се случи непосредната декомпресија на експлозијата, ризикот другите да бидат принудени да бидат вшмукани ако помагаат е низок. Но, велат експертите, најдобро е да се слуша екипажот на летот: „Луѓето на пилотската кабина и во кабината се врвни професионалци, затоа следете ги нивните совети дословно“, рече Бенет. „Немојте да се навредувате. Кога член на екипажот ќе застане пред вас пред полетувањето и ќе ви покаже како да ставите елек за спасување, слушајте го“. (Гардијан)