Португалија стана првата членка на ЕУ во иницијативата HealthAI

Португалија стана првата членка на Европската Унија што се приклучи на глобалната мрежа HealthAI за следење на употребата на вештачка интелигенција во здравството.

Договорот помеѓу португалскиот регулатор Infarmed и непрофитната организација HealthAI со седиште во Женева ѝ дава на Португалија пристап до каталог на здравствени алатки базирани на вештачка интелигенција кои поминале регулаторни проверки. Со ова, Португалија им се придружува на Велика Британија, Индија, Бразил, Сингапур, Филипините, Индонезија, Виетнам, Замбија и Перу во Глобалната регулаторна мрежа (GRN) на HealthAI.

Нова регулаторна рамка

Паралелно, стапува на сила Законот за вештачка интелигенција на ЕУ, додека здравствените системи низ цела Европа го забрзуваат усвојувањето на алатки со вештачка интелигенција, пишува Ројтерс.

„Јасно е дека ова подобро се постигнува преку меѓународна соработка и размена на искуства и професионално знаење“, објави претседателот на Infarmed, Иво Сантос.

Меѓународна соработка и глобално влијание

HealthAI, кој во голема мера е финансиран од влади, вклучувајќи ги Канада, Велика Британија, Норвешка и Сингапур, беше основан за да развие заеднички стандарди и рамки за управување за вештачка интелигенција во здравството.

Извршниот директор на организацијата, Баптиста Леите, изјави дека HealthAI е во разговори со други членки на ЕУ и нагласи дека регулаторните одлуки на Европа ќе влијаат на управувањето со вештачката интелигенција на глобално ниво.

„Што и да направи Европа, ќе се прелее и во други региони низ целиот свет. Затоа е неверојатно важно Брисел да го направи тоа како што треба“, рече тој.