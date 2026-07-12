Украина го претвори Азовското море во „езеро“, а Киев во „остров“

Русија беше принудена да го прекине превозот во Азовското Море откако 90 бродови беа цел на украински беспилотни летала за помалку од една недела. Шефот на украинските сили за беспилотни летала, Роберт Бровди, изјави во неделата дека неговите единици погодиле 10 танкери и четири фериботи преку ноќ, како и голема рафинерија за нафта во градот Сизран. Имало неколку напади врз трафостаници за електрична енергија во окупираниот Крим, додаде тој.

„Технолошкото понижување на [руската] империја продолжува. Таа ќе падне поради Крим“, напиша Бровди на социјалните медиуми. Тој рече дека флотата во сенка на Москва, која транспортира санкционирани нафтени производи низ целиот свет, „забележително се намалува“ и повеќе не може да го користи Керчкиот теснец, кој го поврзува Азовското Море со Црното Море.

Азовското Море е витален воден пат што ја поврзува Русија со источна Европа. Тоа е од клучно економско и воено значење за Москва, која го користи за испорака на нафта, жито и други производи како што е челикот на меѓународните пазари.Русија го суспендираше превозот преку каналот Дон-Азов во петокот, објави Ројтерс. Каналот се поврзува со руска речна мрежа и Каспиското Море. Оваа извозна рута преку Керч и Босфорскиот теснец во Турција е ефикасно затворена.

Поранешниот министер за одбрана на Украина, Андриј Загородњук, рече дека Кремљ ја изгубил контролата врз „критичниот“ поморски коридор. Тој рече дека блокадата влијаела на воените бродови и бродовите што транспортирале жито украдено од окупираната јужна Украина и се движело низ пристаништата Бердјанск и Мариупол.

„Каспиското Море нема никаква врска со светските океани. Се претвори во езеро. Сите негови производи – земјоделски, ѓубрива, што и да е – минуваат низ овој канал и река“, рече Загородњук.

Мала руска флотила во Каспиското Море исто така била заробена, додаде тој, предвидувајќи понатамошни напади врз руските бродови во и околу црноморското пристаниште Новоросијск.

Украина систематски уништува голем дел од руската радарска и противвоздушна одбрана. Ова ѝ овозможи да изврши серија разорни напади со долг дострел врз руските рафинерии за нафта, вклучувајќи го и оној минатата недела во сибирскиот град Омск, на 2.700 км (1.700 милји) од украинската територија.

Жителите во Сизран пријавиле звук на беспилотни летала во 5 часот наутро во неделата, проследен со гласни експлозии. Фотографиите и видеата покажаа голем пожар во рафинеријата за нафта, со густи столбови црн чад што се издигаат над индустриска зона. Комплексот ја снабдува руската војска и испраќа гориво во странство преку каналот Азов-Керч.

Киев, исто така, започна бран напади од среден дострел врз копнените и морските патишта за снабдување во окупираниот Крим, погодувајќи камиони, бродови и премини. Еден танкер се запали преку ноќ кога влезе во каналот Азов-Црно Море, соопштија руските власти. Во неделата, локалните канали објавија две големи дамки на нафта покрај брегот на Таганрог.

Евгенија Габер, виш соработник во тинк-тенкот Атлантски совет, рече дека нападите се дел од многу поширока стратегија што вклучува изолирање на Крим и „претворање во остров“.

Главната цел беше „постепено да се деградира способноста на Русија да одржува офанзивни операции со нарушување на логистиката, снабдувањето со гориво и транспортната инфраструктура и прекинување на воените единици на југот на Украина“, рече таа.

Габер додаде: „Нема ниту една рафинерија за нафта што не е погодена во моментов. Поморската логистика во Азовското Море, сето ова се вклопува во истата стратегија и оперативен концепт, што е стратешка неутрализација на Русија. Сигурна сум дека ќе видиме повеќе длабоки напади на руска територија.“

Видеото објавено од бригадата за беспилотна ударна авијација на Бровди, „Маџарски птици“, прикажува руски танкери опремени со заштитни кафези и јажиња. Ова не ги спречи ноќните украински напади со беспилотни летала, а екипажите напуштија некои оштетени и изгорени бродови, оставајќи ги на пат.

Повторените украински напади ги принудија властите на Крим да прогласат вонредна состојба. Пријавени се широко распространети прекини во снабдувањето со електрична енергија и акутен недостиг на бензин, а туристичката индустрија на полуостровот е во колапс. Возачите на автомобили се принудени да патуваат во Русија во потрага по гориво, со долги редици пред бензинските пумпи во многу региони.

Володимир Зеленски, претседателот на Украина, ги опиша нападите врз руската енергетска инфраструктура како дел од кампањата на Киев за „долгорочни санкции“ спроведени како одговор на одбивањето на Москва да ја заврши војната. Владимир Путин инсистира дека неговите првични воени цели – да го освои источниот Донбас и другите украински региони – се непроменети.

Во текот на ноќта, три лица беа убиени во руски напади врз централниот украински регион Дњепропетровск, вклучувајќи две во бомбардирање на индустриски објект во родниот град на Зеленски, Кривуј Рог, соопштија регионалните власти. Во посебен напад со беспилотно летало врз јужниот град Херсон е убиен 48-годишник, соопшти неговиот градоначалник, Јарослав Шанко.