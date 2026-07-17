Петер Сијарто се откажа да биде пратеник. Сега е директор во кинеската компанија за автомобили БИД

Поранешниот министер за надворешни работи на Унгарија, Петер Сијарто, на Фејсбук објави дека поднесува оставка како пратеник и дека тој негов потег бил поттикнат од „исклучително почесна понуда“ од кинеската компанија за електрични автомобили БИД за „пополнување на меѓународна позиција“.

Тој не ја прецизираше позицијата, но рече дека ќе почне да работи како „раководител на надворешните односи на групата и развој на нови деловни линии“ почнувајќи од среда.

„Ја поднесов мојата оставка од мојот парламентарен мандат. Причината за ова е што добив исклучително почесна понуда од една од водечките компании во глобалната економија за пополнување на меѓународна позиција“, напиша Сијарто.

„БИД е една од најголемите автомобилски приказни за успех во последните 20 години и е исто така водечки светски производител на нови енергетски возила“, додаде тој.

БИД потпиша договор со владата на поранешниот унгарски премиер Виктор Орбан за отворање на својата европска фабрика во земјата, кога Сијарто беше највисок дипломат. Европската фабрика ќе му овозможи на производителот на автомобили да ги избегне царините на ЕУ.

Ројтерс во јуни објави дека се очекува унгарската фабрика на БИД да започне со производство до крајот на 2026 година – една година подоцна од првично очекуваното.

Откако Унгарија го започна својот обид да стане глобален центар за производство на електрични возила во 2022 година, кинеските фирми брзо го проширија своето присуство низ целата земја.

Сијарто беше вмешан во низа скандали пред да ја напушти функцијата врвен дипломат на земјата, особено поради протечените разговори со рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров.