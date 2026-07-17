Американците бомбардираат мостови во Иран

Американските сили известија за „уште еден голем бран напади“ врз цели во Иран во ноќта на 17 јули. Во соопштението од Централната команда (ЦЕНТКОМ) се наведува дека биле погодени „десетици ирански воени инсталации“, вклучувајќи локации за крајбрежен надзор и воздушна одбрана, воена логистичка инфраструктура и поморски средства. Според иранската новинска агенција Фарс, неколку мостови во јужната покраина Хормозган биле оштетени за време на американските напади. Неколку од нив се на патиштата што водат до Бандар Абас, крајбрежен град на Ормускиот теснец, каде што се наоѓа поморска база на Корпусот на Исламската револуционерна гарда.

Соединетите Американски Држави погодија мостови за да ги блокираат патиштата за снабдување до Бандар Абас, изјави висок американски функционер за „Волстрит џорнал“. Овие напади, дел од поголема воздушна кампања и поморска блокада, имаат за цел да го лишат иранскиот режим од логистички ресурси во Ормускиот теснец. Според Иран, во нападите загинале седум лица, а уште девет биле повредени. Претседателот Доналд Трамп претходно се закани дека ќе ги нападне иранските мостови и електрани ако Техеран не се врати на преговарачката маса.

ЦЕНТКОМ изјави дека нападите биле извршени од американски борбени авиони, дронови и морнарички бродови кои користеле прецизно водечка муниција. Овој бран напади беше шести по ред откако иранските сили нападнаа комерцијални бродови во Ормускиот теснец.