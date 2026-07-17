(Видео) Руски командири наредиле 50 возила во колона во Донецк. Украинските дронови ги открија и уништија

Руските сили во Украина во голема мера престанаа да користат оклопни возила во последните месеци и се префрлија на пешадиски напади низ „сивата зона“, која постојано се следи од дронови. И токму затоа, како што пишува аналитичарот и новинар на „Евромајдан прес“, Дејвид Аксе, она што се случи на 8 јули – или непосредно пред тој датум – е толку тешко да се објасни.

Имено, иако руските команданти веќе заклучија дека возилата се премногу лесни цели за украинските беспилотни летала ФПВ, и покрај наводната забрана за воен сообраќај на обиколницата околу Донецк, Руската група сили Центар собра најмалку 50 возила на околу 12 километри јужно од „сивата зона“, која се протега помеѓу Костјантинивка и Торецк во регионот Донецк.

Исходот, според Аксе, беше предвидлив – беспилотни летала од украинската група „Иван Франко“, која работи како дел од Украинската безбедносна служба (СБУ), открија и нападнаа колона камиони, комбиња, автомобили, теренски возила и мотоцикли јужно од обиколницата, во близина на селото Малинивка, важно упориште на руските сили во регионот Донецк. Кога се расчистија чадот и прашината, можеше да се види дека повеќе од 50 возила биле погодени и онеспособени, ако не и целосно уништени, како што покажуваат снимките на социјалните мрежи.

„И покрај забраната за движење на товарни и воени возила по обиколницата Донецк, ИФГ ‘запре’ неколку прекршители со цврста рака и со дронови што ги дониравте“, се пошегува групата Иван Франко во објава.

nothing new on the dobropillia front

(fighting on this same road piece for 12 months now btw) https://t.co/8JFCHv32fC pic.twitter.com/oWuwD31oDG — imi (m) (@moklasen) July 12, 2026

Не е познато колку руски војници биле убиени или ранети, но јасно е, како што се објавува, дека групата Центар не ја постигнала целта што се обидувала да ја постигне. Во исто време, најголемата загатка е фактот дека колоната била собрана среде ден, во област што била во дофат на украински беспилотни летала. Руските команданти знаеле каква закана претставува воздушниот простор над сивата зона за возилата, но и покрај ова, тие формирале конвој и го испратиле во акција.

Можни причини

Можно е конвојот да се обидувал да стигне до обиколницата Донец за потоа да сврти на запад, во правец на Торецк, или источно, кон Костјантинивка. Руските сили напаѓаат од двата правци, обидувајќи се да ја пробијат украинската одбрана и да отворат каков било пат кон двата слободни града, Краматорск и Славјанск, кои се наоѓаат 22 километри северно од Костјантиновка.

Дали Русите планирале да ги користат овие возила за директен напад врз еден од тие правци, може само да се претпостави. Можно е, проценува Аксе, дека колоната била наменета само за транспорт на пешадијата поблиску до сивата зона, за војниците да можат да избегнат долг марш пеш пред опасниот напад. Но, подеднакво е можно дека навистина имале намера да испратат камиони, комбиња, автомобили, теренски возила и мотоцикли директно низ сивата зона.

Покрај тоа, областа каде што возилата се ранливи на уништување расте секој ден, бидејќи Украина распоредува повеќе беспилотни летала за да ги нападне руските снабдувачки патишта на растојанија до 200 километри. Кампањата на Украина за нарушување на руската логистика, започната оваа пролет, погоди можеби илјадници руски камиони, но исто така и возови, мостови, а неодамна и товарни бродови што носат клучни воени резерви преку Азовското и Црното Море.

Руските сили сега инсталираат заштитни метални кафези против дронови на некои од нивните камиони, а клучните конвои и патишта за снабдување ги обезбедуваат противвоздушни единици вооружени со митралези. Сè повеќе конвои користат споредни патишта со надеж дека ќе го избегнат вниманието на сеприсутните дронови. Но, дури и овие мерки не даваат резултати, бидејќи Украина постојано го зголемува бројот на дронови што ги користи. Тие вклучуваат модели со фиксни крила со поддршка за вештачка интелигенција, во вредност од околу 6.000 долари, како и ФПВ квадрокоптери – кои чинат околу 500 долари – со одвојливи крила, што им дава поголем дострел.

Анализирајќи ги официјалните видеа од нападите со дронови, аналитичарот Клеман Молин наводно изброил 600 уништени или оштетени руски камиони во јуни, а уште 240 само во првата недела од јули. Важно е да се напомене, пишува Aксe, дека Молин ги броел само потврдените напади, и многу е веројатно дека имало значително повеќе, но нема јасни и јавно достапни видеа за нив.