Украински дронови уништија руски стратешки бомбардер „Ту-95“

Претседателот Володимир Зеленски најави нови „санкции од долг дострел“ против Русија. Според него, силите на Безбедносната служба на Украина (СБУ) уништиле стратешки бомбардер „Ту-95“ кој бил вклучен во напади на украинска територија. Авионот се наоѓал во градот Енгелс во Саратовската област, на 800 км од границата. Зеленски, исто така, извести за напади на украинските вооружени сили врз „објекти на руската нафтена индустрија и одредени цели на привремено окупираната територија на Украина“. Тој не даде детали. СБУ појасни дека стратешкиот бомбардер „Ту-95“ бил погоден на воен аеродром во Енгелс.

Очигледно, ова се однесува на нападите што се случиле ноќта и утрото на 16 јули. Во тоа време, локалните жители пријавиле пожар во близина на аеродромот каде што се наоѓаат бомбардерите „Ту-160“, кои се нуклеарни како Ту-95. Според СБУ, нападнатиот авион претрпел „критична штета“. Задниот дел од авионот бил „целосно откинат“. Во јуни 2025 година, за време на операцијата „Пајажина“, Украина употреби беспилотни летала за да нанесе удари на четири други „Ту-95“ во воздухопловната база Олења во регионот Мурманск. Во меѓувреме, украинските сили за беспилотни системи објавија успешни напади во ноќта на 17 јули против 12 руски нелегални бродови во Црното и Азовското Море.

Се вели дека украинските дронови погодиле 9 бродови со сув товар, еден танкер за нафта, како и еден танкер за гас и еден реморкер. Вкупно во текот на 12-те дена од 6 до 17 јули, 159 различни руски бродови беа погодени од украински беспилотни летала како дел од операцијата „Молочка“. 117 од нив беа онеспособени во Азовското Море, а уште 42 во Црното Море.

Во последните недели, Украина нагло ги засили нападите врз руски бродови во Црното и Азовското Море, со цел да го отсече Крим од Русија. Оваа кампања веќе е наречена најголемата поморска војна во последниот половина век.