Почна трката за генерален секретар на ОН, шест кандидати дебатираа пред Генералното собрание

24/07/2026 08:14

Њујорк – Шест кандидати за функцијата генерален секретар на Обединетите нации синоќа пред Генералното собрание на ОН ги претставија своите приоритети, на дебата организирана во формат сличен на телевизиско шоу.

Кандидатите за наследник на Антонио Гутереш по истекот на неговиот маднат, одговараа на прашања за предизвиците со кои се соочува Светската организација, меѓу кои застојот во Советот за безбедност на ОН, финансиските притисоци, зголемениот број меѓународни кризи…

Официјално пријавени кандидати се генералниот директор на Меѓународната агенција за атомска енергија (МААЕ), Рафаел Гроси, поранешниот претседател на Сенегал, Маки Сал, дипломатката од Костарика, Ребека Гринспан, постојаната претставничка на Гвајана во ОН, Каролин Родригес-Биркет, поранешната претседателка на Чиле, Мишел Бачелет и поранешната претседателка на Генералното собрание на ОН, Марија Фернанда Еспиноса од Еквадор.

Дипломатите и набљудувачите во ОН засега немаат издвоено јасен фаворит, а во трката би можеле да се вклучат и други кандидати. а

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