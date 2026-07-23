Британскиот премиер најави пониски даноци за пабовите

Новиот британски премиер Енди Бернам изјави во четврток дека ќе ги намали локалните самоуправни стапки за пабови, клубови и концертни места за 20 проценти од април, што е негова трета најава за мерки за помош на домаќинствата и бизнисите во рок од три дена.

Откако ја презеде функцијата во понеделник, Бурнам исто така изјави дека ќе го отстрани данокот на сметките за електрична енергија и ќе ги ограничи цените на билетите за автобуси во обид да покаже дека може да дејствува порешително од неговиот претходник Кир Стармер, објави Ројтерс.

„Оваа влада ќе ги поддржи бизнисите што луѓето сакаат да ги видат во своите заедници“, рече Бурнам, поранешниот лидер на Голем Манчестер.

Економски песимизам

Канцеларот Џон Хили, кој исто така ја презеде функцијата оваа недела, рече дека сака дополнително да ги намали трошоците за водење бизнис во Велика Британија за да го намали економскиот песимизам.

Бурам рече дека намалувањето на стапката на локалните власти ќе заштеди околу 1.100 фунти за просечен паб следната година и ќе им користи на речиси 32.000 пабови.

Политиката ќе ја чини владата 100 милиони фунти годишно.

Брнам не го олесни товарот врз рестораните или хотелите, ниту пак одговори на повикот на угостителскиот сектор за преполовување на данокот на промет.

Ален Симпсон, раководител на здружението на работодавачи UKHospitality, го поздрави намалувањето на таксите во пабовите, но ја повика владата да преземе понатамошни мерки.

„Рестораните се борат исто колку и пабовите, а хотелите ќе видат зголемување на нивните стапки на локалните власти за просечно 110 проценти“, рече тој.

UKHospitality повика новиот буџет на Хили да ги исполни пошироките реформи на стапките на локалните власти ветени во изборната кампања на Лабуристичката партија во 2024 година.

Владата изјави дека олеснувањето ќе биде финансирано со преглед на поддршката за бизниси како што се продавниците за е-цигари „кои не даваат позитивен придонес кон локалните заедници“ и со зголемување на данокот на бизнисите што продаваат стоки преку интернет.

Брнам претходно навести дека би можел да ги зголеми таксите за магацините што ги користат онлајн гигантите како што е Amazon за да им помогнат на физичките продавници.

Резултатите од анкетата објавена во јули покажаа дека 23 испитаници од угостителскиот сектор работат со загуба, а пет проценти рекле дека нивниот бизнис повеќе не е одржлив.