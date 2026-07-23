Дури и во анкетата на Фокс њуз Трамп и републиканците стојат лошо

Неколку наоди од најновата анкета на Фокс њуз покажуваат дека американските гласачи се незадоволни и сакаат големи промени, што е добар знак за демократите во ноември: одобрувањето на работата на претседателот Доналд Трамп останува близу рекордно ниско ниво, повеќе демократи се мотивирани да гласаат, републиканците им се придружуваат на демократите и независните во негативното оценување на економијата, а 4 од 10 гласачи сакаат „драматични“ или „револуционерни“ промени. Плус, повеќемина ја сметаат Републиканската партија за повеќе поврзана со елитите отколку Демократската партија.

Гласачите велат дека демократите можат подобро да се справат со нееднаквоста во приходите (+22 поени), здравствената заштита (+21), инфлацијата (+10), економијата (+9) и надворешната политика (+7). Републиканците имаат предност во однос на криминалот (+7 поени). Во однос на имиграцијата, Републиканската партија имаше предност од 8 поени во април. Сега, демократите се претпочитаат за еден поен.

Повеќе демократи (68%) велат дека се исклучително мотивирани да гласаат во ноември отколку републиканците (57%) со разлика од 11 поени.

Доколку изборите се одржаа денес, 53% од гласачите би го поддржале демократскиот кандидат во нивниот округ за Претставничкиот дом, а 46% републиканскиот. Демократите се во пораст за 5 поени во април. Имено, 53% е највисокиот процент што секоја партија го добила на генеричкото гласачко ливче за Претставничкиот дом во анкетите на Фокс њуз од 1996 година.

Предноста на демократите доаѓа во услови на слаб рејтинг за Трамп и континуиран економски песимизам. Одобрувањето за работата на Трамп изнесува 39%, непроменето трет месец по ред и еден поен над неговото ниско ниво од 38% во октомври 2017 година. Одобрувањето за Трамп е малку пониско од она на поранешниот претседател Барак Обама во истиот момент од неговиот втор мандат (42% во јули 2014 година).

Околу 70% велат дека Републиканската партија е тесно поврзана со интересите на елитата, додека 55% го кажуваат истото за Демократската партија.

Само 50% од гласачите имаат позитивен став за капитализмот, што е намалување од максимумот од 57% во 2019 година. Социјализмот е позитивен за 30%, што е зголемување од 27% минатата година, но под 32% кои го кажаа истото во 2021 година. Демократските социјалисти на Америка се гледаат позитивно од 31%.

Четириесет и пет проценти од гласачите имаат позитивен став за сенаторот од Вермонт, Берни Сандерс., што го прави попопуларен од потпретседателот Џ.Д. Венс (41% позитивно), Трамп (38%) и конгресменката Александрија Окасио-Кортез, демократка од Њујорк, (35%).