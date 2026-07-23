Орбан го нема за да блокира. Сега санкциите за Русија ги кочат други земји на ЕУ

Амбасадорите на ЕУ ќе се обидат повторно во среда да го финализираат првиот пакет санкции против Русија откако Виктор Орбан ја напушти власта, но владите веќе ги омекнаа клучните мерки за да ги заштитат сопствените интереси во енергетиката, банкарството, превозот и преработката на риба.

Со години, Унгарија на Орбан служеше како параван за другите престолнини кои се спротивставуваа на построгите мерки, но сега кога Будимпешта, предводена од Петер Маѓар, повеќе не поставува пречки, овие влади се принудени јавно да ги бранат своите позиции, пишува „Политико“.

Финскиот европратеник и шеф на делегацијата за односи со Русија, Виле Нинисто, е изненаден и разочаран што толку многу земји-членки го забавија процесот. „Исклучително е важно да се продолжи со зајакнувањето на санкциите на ЕУ против Русија во време кога Русија почнува да го чувствува притисокот од војната врз својата домашна економија и јавноста“, рече тој.

Иако сè уште се очекува договор, тој веројатно ќе бара дополнителни отстапки. Седум лица вклучени во подготовката на пакетот изјавија за „Политико“ дека некои мерки веќе се ослабени или укинати. Пакетот, кој го претстави претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, во јуни, е 21. откако започна руската инвазија на Украина.

Националните интереси го попречуваат договорот

Грција досега се спротивставуваше на 21. пакет поради предложената забрана за компаниите од ЕУ да транспортираат руски течен природен гас (ЛНГ) во трети земји. Атина, која управува со најголемата трговска флота во светот, е загрижена за влијанието на мерката врз грчката компанија што извезува руски гас со танкери мразокршачи.

Грчкиот амбасадор предупреди дека таквата мерка би можела да ги охрабри бродовите да го сменат знамето и да се преселат во јурисдикции каде што спроведувањето би било уште потешко, изјава потврдена од двајца други дипломати. „Се обидуваме да најдеме излез, но овој проблем со Грција покажува дека почнуваме да се судираме со клучните економски интереси“, рече тој.

Разговорите беа потресени од интервенцијата на Австрија во име на Рајфајзен банка, втората по големина во земјата. Рајфајзен долго време бара надомест за она што го тврдат како нелегална експропријација на средства во Русија во вредност од 2,44 милијарди евра, а беше направен обид да се најде решение со префрлање на замрзнатите средства на еден од водечките московски олигарси.

Виена, исто така, го покрена ова прашање за време на преговорите за претходните пакети, но соговорниците од преговарачкиот тим велат дека ова е прв пат тоа да доведе до ќор-сокак во последен момент. Комисијата ѝ испрати на Австрија предлог во кој ветува дека ќе го разгледа ова прашање во еден од следните пакети.

Владите, исто така, успеаја да дадат предлог за постепено укинување на увозот на руска риба, и покрај тоа што Москва сè уште заработува повеќе од половина милијарда долари годишно од продажба во ЕУ. Оригиналниот предлог бараше забрана за увоз на бакалар и ослиќ, но ова беше напуштено бидејќи некои земји изразија загриженост за зголемувањето на цените за потрошувачите и влијанието врз европската индустрија за преработка на риба.

Претходните верзии на нацртот, исто така, ги отстранија санкциите против рускиот патријарх Кирил и ограничувањата за поранешните припадници на руските вооружени сили. Вклучувањето на Кирил, поглаварот на Руската православна црква и истакнат застапник на војната, беше оспорено од Бугарија.

Италија, исто така, поднесе официјален приговор, а еден дипломат рече дека Ватикан се спротивставува на казнувањето на поглаварот на друга црква. „Ова е папска солидарност“, коментираше дипломатот. Кирил на крајот беше изоставен од конечниот текст.

Франција и Италија, кои издаваат голем број визи за Руси, исто така се спротивставија на ограничувањата за поранешните руски војници. Тие тврдеа дека системот за проверка на лицата кои ќе бидат засегнати од мерките сè уште не е готов, па затоа мерките се значително олабавени.

Што останува во пакетот

Иако исклучоците се значајни, пакетот во сегашната форма предвидува исклучување на уште десетина руски банки од западниот СВИФТ систем. Исто така, на повеќе од 250 лица ќе им биде забранет влез во ЕУ, што е најголемото такво проширување на листата од 2023 година. „Со оглед на замрзнувањето на горната граница на цената на нафтата и ограничувањата за визи за војниците, ова е доста амбициозен план“, рече еден од дипломатите.

Сепак, овие отстапки ги разнишаа надежите дека по заминувањето на Орбан ќе биде многу полесно да се зголеми економскиот притисок врз Москва. „Орбан беше тежок преговарач, но тој никогаш навистина не блокираше цели пакети“, заклучи дипломатот на ЕУ.